Kızıl Goncalar'a büyük ceza: 'RTÜK, tarikat ve cemaatlere boyun eğdi'

İktidar medyasınca hedef gösterildikten sonra RTÜK’ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar dizisi için karar verildi. RTÜK dizi için iki kez program durdurmanın yanında yüzde üç idari para cezasına hükmetti.

Kararın gerekçesi olarak ise şunlar gösterildi:

"Dizide geçen diyaloglarda İslam’a ve Müslümanlara yakışmayacak sıfatların dindar görünümlü karakterler için kullanılması ve dini hassasiyetlere sahip toplum kesimlerinin aşağılandığı sahneler RTÜK tarafından yayıncılık ilkesi ihlali olarak değerlendirildi.

6112 sayılı Yasa’da geçen 'Yayın hizmetleri,….toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlal eden yayıncı FOX’a üst sınırdan idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulandı."

HALK TV'YE LGBT CEZASI

Halk TV’de “Halk Meydanı” programında İrfan Değirmenci’nin ”şu anda beni ekranda gören özellikle Z kuşağında olan LGBT+ çocuklar şu an çok seviniyorlardır ve kendilerini yalnız hissetmiyorlardır buna eminim" ifadeleri de RTÜK tarafından cezalandırıldı.

NETFLIX'E DE CEZA

Üst Kurul, İspanya yapımı "Pieles” isimli filmde bir genel evde geçen ahlak dışı sahneler nedeniyle, Netflix yayın platformuna idari para ve katalogdan çıkarma cezası verdi.

"RTÜK TARİKATLARA BOYUN EĞDİ"

RTÜK'ün kararını sosyal medya hesabından duyuran İlhan Taşcı, "RTÜK tarikat ve cemaatlere boyun eğdi" değerlendirmesini yaptı. Taşcı'nın paylaşımları ve RTÜK'ün verdiği diğer cezalar şöyle:

1- RTÜK tarikat ve cemaatlere boyun eğdi! Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi. RTÜK’ün verdiği diğer ağır cezalar...

FOX TV, HALK TV, SZC TV'Yİ BOŞ GEÇMEDİ

2- Fox TV’ye Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olması ve hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın saldırmasına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “tarafsız” davranmadığı savıyla %3 idari para cezası.

3- Halk TV’ye “terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde” sunulduğu iddiasıyla %3 idari para; aynı kanalda LGBT+konusundaki değerlendirmeler nedeniyle milli ve manevi değerlere aykırılıktan % 3 idari para cezası verildi

4- SZC televizyonundaki programda TÜİK çalışanının işsizliği az göstermelerinin karşılığında prim, terfi aldıklarına ilişkin sözlerinin aktarılması nedeniyle “tarafsızlık” ihlali savıyla % 3 idari para cezasına RTÜK oy çokluğuyla karar verdi.

TELE1, KRT VE STARBUCKS BARDAĞI

5- RTÜK, Tele 1’e “kişileri küçük düşürmekten” % 3; aynı kanala kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle % 3, kanalda Yılmaz Güney’in tartışıldığı programa da “suçluyu övmekten” %3 idari para cezasına karar verdi.

6- KRT’de Zafer Arapkirli’nin Çalışma Bakanı Işıkhan’ı “aşırı yoksulluk yok” sözleri Sağlık Bakanı Koca’yı da yurtdışına giden doktorlar için “para” için gittiklerine dönük el işaretini eleştirmesinden dolayı “küçük düşürmekten” kanala % 3 idari para cezası verildi.

7- TGRT’ye haber bülteninde Starbucks bardağının görünmesi nedeniyle “gizli ticari iletişim”den %3 idari para cezası verildi.