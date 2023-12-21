Gericileri rahatsız eden Kızıl Goncalar dizisi hakkında RTÜK harekete geçti

RTÜK, ilk bölümüyle gündem olan Kızıl Goncalar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir" denildi.

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Gericileri rahatsız eden Kızıl Goncalar dizisi hakkında RTÜK harekete geçti

Fox TV'de ilk bölümü önceki akşam yayınlanan "Kızıl Goncalar" dizisi Yeni Şafak ve Akit'le birlikte Mil Diyanet Sen'in de hedefi olmuştu.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

İlk bölümüyle gündem olan dizi hakkında açıklama yapan RTÜK, "FOX’ta yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

DİZİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı dizi, Atatürkçü bir hekim olan Levent ile bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in hayatlarının kesişmesini konu alıyor.

Dizi, henüz ilk bölümü dahi yayınlanmadan, fragmanında geçen "Görev yaptığım yerdeki tarikat vardı ya Ahiler, onlardan biriyle yolum kesişti", "Bunlar yıllarca insanların inançlarını kullandılar. Korku salarak, ümit dağıtarak... Dikkat et, çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" sözleri nedeniyle gericilerin hedefi haline gelmişti. Yapım şirketi daha sonra tanıtım filminde geçen "Ahiler" ifadesini çıkarmıştı.

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