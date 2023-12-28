Fatih Portakal, Erdoğan'ı işaret edip açıkladı: 'Yeni bir hazırlığa girebilir'

Asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı ortalama 578 dolar ediyor. Sözcü TV'de yeni asgari ücreti yorumlayan Fatih Portakal, işçinin yeni asgari ücretten memnun olmadığını önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın yeni bir hamle daha yapabileceğini belirtti.

Mynet'in aktardığına göre Portakal şunları söyledi:

“HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ…”

“Yeni asgari ücret 17 bin 2 TL! Yeni asgari ücret ne zaman cebinize girecek biliyor musunuz? 1 Şubat’ta… Ama bugün itibarıyla asgari ücret 17 bin 2 TL. Dolar kuru da aşağı yukarı 29.40 TL. Bir ay sonra asgari ücretin kaç dolar eridiğini hep birlikte göreceğiz.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ BİR HAZIRLIĞA GİREBİLİR”

1 Şubat'ta zamlı asgari ücretin işçinin cebine gireceği gün bu maaşın dolar karşısında nasıl eridiğini maalesef hep birlikte göreceğiz. Bu maaş işçiyi mutlu eder mi? Bence mutlu etmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dönemde yeni bir hazırlığa girebilir. Yüzde 49 zammın ardından acaba emekliler ne kadar ücret alacak? Bunu da zaman gösterecek.”