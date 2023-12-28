Gram altında yeni zirve

Ons altın fiyatları, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle 5 ayın dip seviyesine gerilemesinden destek alarak yaklaşık üç haftanın zirvesine yükseldi.

2088 dolara kadar çıkan ons altın, saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,37 yükselişle 2085 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1974 liraya çıkarırken; şu dakikalarda yüzde 0,50 primle 1972 liradan alıcı buluyor.