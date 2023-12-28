Tarih verildi: Benzin ve mazota büyük ÖTV zammı geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorine, 22 Aralık tarihinden itibaren 1 lira 61 kuruş olmak üzere zam yapıldı. 20 Aralık'ta da benzine 1 lira 48 kuruşluk bir zam gelmişti. Sektör kaynaklarına göre, 3 ocak 2024 Çarşamba günü, mazot ve benzine minimum 2,75 TL özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılacak.

T24'ün derlemesine göre motorine sırasıyla 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk, 28 Temmuz'da 1 lira 45 kuruşluk, 1 Ağustos'ta ise 1 lira 7 kuruşluk, 11 Ağustos'ta 1 lira 80 kuruşluk zamlar yapılmıştı. 18 Ağustos'ta 1 lira 52 kuruş indirim yapılırken 22 Ağustos'ta 1 lira, 13 Eylül'de 2 lira, 22 Aralık'ta 1 lira 61 kuruş daha zam yapıldı.

Benzine 25 Temmuz'da 2 liralık, 16 Ağustos'ta 1 lira 55 kuruşluk zam daha yapıldı. 31 Ağustos'ta 97 kuruş, 1 Eylül'de 99 kuruş indirim yapılan benzine 14 Eylül'de 1 lira 60 kuruş zam yapıldı. 27 Eylül'de 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı. 20 Aralık'ta ise 1 lira 48 kuruş bir zam geldi.

Benzine 5 Ekim'de 2 lira 10 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 17 kuruşluk indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarına da 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim geldi.

Motorine 31 Ekim'de 1 lira 57 kuruş, benzin fiyatlarına 1 Kasım'da 67 kuruş indirim geldi. LPG'ye ise 5 Eylül'de 1 lira 30 kuruş, 3 Ekim'de 69 kuruş zam yapıldı.

Motorine 7 Aralık'ta 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık'ta da 88 kuruş indirim yapıldı.9 Aralık'ta ise benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.

4 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 60 kuruş, motorine de yaklaşık 20 lira zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.