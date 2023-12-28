Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara ve tütün ürünleri için ÖTV düzenlemesi

Tütün ürünlerinde 'ÖTV' düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sigara ve bazı tütün mamullerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları düşürüldü. Yeni oran ve tutarlar 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara ve tütün ürünleri için ÖTV düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayınlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile bu mallarda 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verildi.

Karara göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara ve tütün ürünleri için ÖTV düzenlemesi - Resim : 1

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