Şans oyunlarından alınan vergi yüzde 50 düşürüldü
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre şans oyunlarında alınan vergide indirime gidildi.
Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ile diğer şans oyunlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.
Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Son Güncelleme: