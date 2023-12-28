Şans oyunlarından alınan vergi yüzde 50 düşürüldü

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre şans oyunlarında alınan vergide indirime gidildi.

Son Güncelleme:
Şans oyunlarından alınan vergi yüzde 50 düşürüldü

Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ile diğer şans oyunlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.

Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Son Güncelleme:
Türkiye'de 5 kişi üretiyor: Tanesi tam 300 TL'den alıcı buluyor Türkiye'de 5 kişi üretiyor: Tanesi tam 300 TL'den alıcı buluyor
Hayatları boyunca çok mutlular. Doğuştan güler yüzlü 3 burç Hayatları boyunca çok mutlular. Doğuştan güler yüzlü 3 burç
Ekonomistlerden asgari ücret yorumu: Birkaç ay sonra açlık sınırının altında Birkaç ay sonra açlık sınırının altında
Murat Ülker tepkili: Herkes aptal, siz akıllısınız öyle mi? Murat Ülker tepkili: Herkes aptal, siz akıllısınız öyle mi?
Ne zaman hesaplara yatacak? Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de Ne zaman hesaplara yatacak? Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de
Dolar ve euro güne yükselişle başladı Dolar ve euro güne yükselişle başladı
ÇOK OKUNANLAR
Herkesi ilgilendiren 5 yeni uygulama geliyor: 1 Ocak 2024'te başlıyor! Herkesi ilgilendiren 5 yeni uygulama geliyor: 1 Ocak 2024'te başlıyor!
Asgari ücretle birlikte o rakamlar da değişti: İşte kalem kalem değişen ücretler Asgari ücretle birlikte o rakamlar da değişti: İşte kalem kalem değişen ücretler
500 yıl önce söylemişti: Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı! 500 yıl önce söylemişti: Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı!
Günün manşetleri: Gazeteler '2024 asgari ücret rakamı'nı nasıl gördü? Gazeteler '2024 asgari ücret rakamı'nı nasıl gördü?
Yeniden belirlendi: İşte yeni kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatları İşte yeni kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatları