Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı arttırıldı

Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı arttırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla azami teminat tutarı 640 bin liradan, bir milyon 272 bin liraya yükseltildi.

Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı arttırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilecek azami teminat tutarı 640 bin liradan, bir milyon 272 bin liraya yükseltildi.

Azami prim tutarı risk grubuna göre, en yüksek 869 lira, en düşük 252 lira oldu.

Sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için 6 bin lira, diğerleri için 4 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu tebliğ 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak.

Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı arttırıldı - Resim : 1

Etiketler
Deprem
Cem Küçük memur ve emekli maaşı için rakam verdi Cem Küçük memur ve emekli maaşı için rakam verdi
Turşu bozulduysa çöpe atmayın! Bu yöntemle turşu geri kurtuluyor Turşu bozulduysa çöpe atmayın! Bu yöntemle turşu geri kurtuluyor
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara ve tütün ürünleri için ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara ve tütün ürünleri için ÖTV düzenlemesi
ÇOK OKUNANLAR
Herkesi ilgilendiren 5 yeni uygulama geliyor: 1 Ocak 2024'te başlıyor! Herkesi ilgilendiren 5 yeni uygulama geliyor: 1 Ocak 2024'te başlıyor!
Asgari ücretle birlikte o rakamlar da değişti: İşte kalem kalem değişen ücretler Asgari ücretle birlikte o rakamlar da değişti: İşte kalem kalem değişen ücretler
500 yıl önce söylemişti: Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı! 500 yıl önce söylemişti: Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı!
Günün manşetleri: Gazeteler '2024 asgari ücret rakamı'nı nasıl gördü? Gazeteler '2024 asgari ücret rakamı'nı nasıl gördü?
Yeniden belirlendi: İşte yeni kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatları İşte yeni kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatları