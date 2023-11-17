RTÜK istedi, Erdoğan Almanya'dayken DW'ye erişim engeli getirildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Almanya Devleti'ne bağlı çalışan DW'nin internet sitesine erişimin engellemesi talebi Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ SIRASINDA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün günübirlik bir ziyaret için Berlin’e gitmişti. Erdoğan'ın Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile görüşmesi bekleniyor.

Erişim engeli kararının Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında gerçeklemesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

10 Kasım 2023'te RTÜK tarafından, yayın lisansı almadan http://dwturkce.com ve http://inspiredminds.de alan adları üzerinden yayın hizmeti sunduğu tespit edilen Deutsche Welle'ye lisans ücretini ödemesine ya da hizmetlerine son vermesi için 72 saat süre verilmişti.