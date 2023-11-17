Zamanlaması dikkat çekti: Buket Aydın, güzellik merkezi açtı

Gazeteci Buket Aydın güzellik merkezi açtığını duyurdu. Aydın'ın güzellik merkezi açmak için seçtiği zamanlama ise dikkat çekti.

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Zamanlaması dikkat çekti: Buket Aydın, güzellik merkezi açtı

Buket Aydın, İstanbul Üsküdar’da ‘Buket Aydın Beauty’ adlı bir güzellik merkezi açtığını ve cilt - vücut bakımı hizmeti vereceğini açıkladı.

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından fenomenlerin kara para aklamak için güzellik merkezi açtıkları iddialarının konuşulduğu günlerde, güzellik merkezi açması sosyal medyada gündem oldu. Kara para aklamaktan içeri alınan fenomenlerin en büyük ortak özelliği ise kısa zaman içerisinde büyük mal varlıklarının olması. Bir diğer ayrıntı ise birçoğunun güzellik sektörüne atılarak çok sayıda şubeleri olan iş yerleri açması.

Haberi, sosyal medya hesabından duyuran Aydın, "Güzelliğinizi ve sağlığınızı ön planda tutan bir anlayışla, sizlere en iyi hizmeti sunmak için büyük bir titizlik ve özenle hazırlandık. Müşterilerimizin beklentilerini aşmak ve her birinizin kendinizi özel hissetmenizi sağlamak için, hekimlerimiz ve uzman estetisyen kadromuz eşliğinde cihazlarımızı ve ürünlerimizi seçerken dünyanın en iyilerini tercih ettik. V Güzellik, özgüvenin ve pozitif enerjinin bir yansımasıdır. Bu nedenle, en iyi sonuçları elde etmek için kullandığımız cihazlarla ürünler yüksek kalitede ve güvenilirdir. Sağlığınıza zarar vermeyen ve en son teknolojiyi kullanarak etkili sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Hizmetlerimizi sunarken, güzelliğinize yapacağımız her küçük dokunuşun, sadece dış görünüşünüzü değil, aynı zamanda içsel özgüveninizi ve kendinize duyduğunuz sevgiyi artıracağını inanıyoruz. Her müşteriye özel bir yaklaşım benimseyerek, güzellik ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunuyoruz. Size daha iyi hissettiren her şey için buradayız." ifadelerini kullandı.

BEBEK KORDONU KANI ENJEKTE ETTİRECEĞİM

Daha önce “Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım” ifadelerini kullanan sunucu Buket Aydın, açtığı güzellik merkezinin tanıtımını yaptı.

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