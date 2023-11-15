TRT1'de başladı... Alparslan: Büyük Selçuklu yerine yeni dizi

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi final yaparken TRT1 ekranlarında yeni bir dizi başladı. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; TRT’nin Türk -Pakistan ortak yapımı “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisi dün akşam ilk bölümüyle seyircileri ekran başına topladı.

“Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” ekran yolculuğuna dün akşam başladı. Kudüs’ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi’nin hikayesini ele alan dizi hem sosyal medyada Türkiye gündeminde birinci sırada yer aldı, hem de reytinglerde zirveye oturdu.

Başrolünü Uğur Güneş’in paylaştığı dizi Tüm Kişiler kategorisinde 6.57 reyting, AB kategorisinde 7.29 reyting, ABC1 kategorisinde ise 7.36 reyting payı elde ederek birinci oldu. Sedat İnci’nin yönettiği, Serdar Özönalan’ın yazdığı dizide Uğur Güneş’in partnerini Dilin Döğer canlandırıyor. Dizide ayrıca Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı oyuncu rol alıyor.

DİZİ HAKKINDA BİLGİLER

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, diğer adıyla Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, yapımcılığını Türkiye'nin Akli Film ile Pakistan'ın Ansari ve Shah Films'inin üstlendiği bir Pak-Türk televizyon dizisidir. Dizi, Eyyubi hanedanının kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin hayatını konu alıyor