Reha Muhtar'dan Haber Var, İşte Son Durumu! Uğur Dündar Duyurdu

Gazeteci Uğur Dündar, evinde geçirdiği kaza sonrası 3 aya yakın bir süredir hastanede tedavi altında olan Gazeteci Reha Muhtar’ın taburcu olacağını duyurdu.

Evinde geçirdiği kaza sonrası yaklaşık 3 hastanede tedavi altında olan gazeteci Reha Muhtar'ın son durumu belli oldu.

Özel bir hastanede tedavi gören, hayati tehlikeye atlatarak iyileşme sürecine giren Muhtar’ın son durumunu yakın dostu Uğur Dündar duyurdu.

REHA MUHTAR'DAN HABER VAR

Dün, kendisini hastanede ziyaret ettiğini belirten Dündar, Muhtar’ın sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu ve bu hafta içinde taburcu olmasını beklediklerini paylaştı.

Dündar’ın paylaşımı şu şekilde oldu:

Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur..

Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım.

Bu hafta taburcu olacak.

Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur...@Reha_Muhtar — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) October 14, 2024

NE OLMUŞTU?

Reha Muhtar, ağustos ayında evinde kaza geçirmiş; yanında bulunan oğlunun ilk müdahalesi ile hayata tutunmuş ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Reha Muhtar, bu süreçte iki kez entübe edilmişti.

Reha Muhtar’ı düzenli olarak ziyaret eden yakın dostu Uğur Dündar, belirli aralıkla Muhtar’ın son durumu hakkında paylaşımlar yapıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem