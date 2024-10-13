Bursa'da Basının Acılı Günü

Bursa'da yayın yapan Olay gazetesinin magazin şefi Ünal Özbay hayatını kaybetti.

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Bursa'da Basının Acılı Günü

Olay Gazetesi magazin Şefi olarak görev yapan evli 2 çocuk babası Ünal Özbay hayatını kaybetti.

Bursa'da uzun yıllar ekonomi ve magazin muhabirliği yapan, son olarak Olay Gazetesi magazin şefi olarak görev yapan evli 2 çocuk babası Ünal Özbay hayatını kaybetti. Ünal Özbay'ın cenazesi, 14 Ekim Pazartesi günü FSM Caminde ikindi saatinde kılınacak cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığında defnedilecek.

Kaynak: İHA

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