Yeni Diziden Kötü Haber! Daha Yolun Başında Ekipten Ayrıldı...

Bu yıl Siyah Kalp ve Kara Ağaç Destanı ile birlikte Kapadokya'da çekilen üçüncü dizi olan Güzel Aşklar Diyarı, ekran yolculuğuna her pazartesi akşamı Kanal D'de devam ediyor. Genel yönetmenliğini ve yapımcılığını Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği dizide daha yolun başında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak dizinin 4. bölümünü çeken yönetmen Deniz Koloş kadroya veda etti. İddialı dizinin yeni yönetmeni ise Koray Kerimoğlu oldu.

DİZİNİN KONUSU

Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Halil Ergün ve Meltem Cumbul'un başrollerini paylaştığı dizi, aşkının peşinden giden bir kadın ve sevdiği kadın için kendi ailesinin entrikalarına karşı mücadele veren bir adamın etkileyici aşk hikayesini anlatıyor.