Yeni Diziden Kötü Haber! Daha Yolun Başında Ekipten Ayrıldı...

Yeni sezonda Kapadokya'da geçen üç diziden biri olan dizisi Güzel Aşklar Diyarı’nda 4. bölümle beraber önemli bir değişiklik yaşandı. Dizinin yönetmeni Deniz Koloş ekibe veda ederken, yola yeni bir yönetmenle devam etme kararı alındı.

Yeni Diziden Kötü Haber! Daha Yolun Başında Ekipten Ayrıldı...

Bu yıl Siyah Kalp ve Kara Ağaç Destanı ile birlikte Kapadokya'da çekilen üçüncü dizi olan Güzel Aşklar Diyarı, ekran yolculuğuna her pazartesi akşamı Kanal D'de devam ediyor. Genel yönetmenliğini ve yapımcılığını Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği dizide daha yolun başında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak dizinin 4. bölümünü çeken yönetmen Deniz Koloş kadroya veda etti. İddialı dizinin yeni yönetmeni ise Koray Kerimoğlu oldu.

DİZİNİN KONUSU

Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Halil Ergün ve Meltem Cumbul'un başrollerini paylaştığı dizi, aşkının peşinden giden bir kadın ve sevdiği kadın için kendi ailesinin entrikalarına karşı mücadele veren bir adamın etkileyici aşk hikayesini anlatıyor.

Güzel Aşklar Diyarı Setinde İntihar! Herkesle Tek Tek Vedalaştı Sonrası Korkunç...Güzel Aşklar Diyarı Setinde İntihar! Herkesle Tek Tek Vedalaştı Sonrası Korkunç...Magazin
Yeni Sezon Dizisine Beklenmedik Final Şoku! Dev Kadrolu O Dizi Reytinglerde Hüsrana UğradıYeni Sezon Dizisine Beklenmedik Final Şoku! Dev Kadrolu O Dizi Reytinglerde Hüsrana UğradıMagazin
Etiketler
Dizi Mahsun Kırmızıgül
Hasan Can Kaya’dan Kız Çocukları İçin Örnek Davranış Kız Çocukları İçin Örnek Davranış
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
İbrahim Tatlıses'e Büyük Şok! Mahkeme Yolu Göründü İbrahim Tatlıses'e Büyük Şok!
Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor