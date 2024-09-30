Güzel Aşklar Diyarı Setinde İntihar! Herkesle Tek Tek Vedalaştı Sonrası Korkunç...

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Güzel Aşklar Diyarı dizisi bu akşam izleyici ile buluşacak. Ancak dizi başlamadan sette korkunç bir olay yaşandı.

Magazin Burada’da yer alan habere göre, ekipteki kostüm biriminde asistan olarak görev alan M.Ü. intihar girişiminde bulundu.

M.Ü.'nün sete yakın bir noktadaki köprüden aşağı atladığı iddia edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan M.Ü.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Magazin Burada