Müge Anlı Canlı Yayında Çılgına Döndü! Verdiği Cevap Sosyal Medyayı Salladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün dikkat çeken anlara şahit oldu. Banu Çelen, çocuğunun babasının kendisini dolandırdığını belirterek programa katıldı. Çelen’in nikahsız düğün yaptığı adamın başkasıyla evli olduğu ortaya çıktı.

Meslek edindirme kursunda danışmanlık yapan Banu Çelen, iddialarını yönelttiği Murat Gümüş ile TikTok’ta tanıştı. Gümüş, ağabeyi olduğunu söylediği iki kişiyle tanışmaya geldi ve çift nişan yüzüğü taktı. Hamile kaldığını öğrenen kadın evlenip mutlu olacağına çok inandı. Ancak Murat Gümüş, "Cezaevi dosyam kabarık, temize çıkayım öyle evleniriz" resmi nikah yapmadı. Çift, daha sonra nikahsız bir şekilde düğün yaptı.

HEM PARAYI HEM TAKILARI ALDI

Nikahsız düğünden önce başlayan para alışverişi sonrasında da devam etti. Gümüş, düğün yaptığı eşinin babasından da borç para aldı. Daha sonra başka borçlarının olduğunu belirterek 500 bin TL para talep etti, üstelik düğün takılarını da aldı.

MÜGE ANLI'YI ÇILDIRTAN SÖZLER

Banu Çelen, bir süre geçince sevdiği adamın kendisini dolandırdığını fark etti. Öte yandan Gümüş'ün evli ve 3 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Çelen'in "Babama şantaj yaptı. Bu şekilde incittiği için paramı geri istiyorum. Kendisi de Doğulu, bizde namus önemli" sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi.

Bu işin memleketle alakası olmadığını söyleyen Anlı, şöyle tepki gösterdi:

"Doğulu falan karıştırmayın kardeşim. Benim programımda karıştırmayın o işleri. Hamile kalırken adamın nereli olduğu önemli değil, ayrılınca mı önemli? Sizde namus önemli değil mi? Niye bu saçmalıkları bu programda anlatıyorsunuz. Batılı insanın namusu namus değil de doğulu insanın mı namusu namus."

Anlı'nın cevabı sosyal medyada gündem oldu.