Kanserle Savaşan Tanyeli Son Halini Paylaştı 'İnsan Ağlamaktan Korkar mı?'

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli uzun süredir pankreas kanseriyle savaşıyor.

Tanyeli bugün sosyal medya hesabından fotoğrafı bir paylaşım yaparak son durumunu açıkladı.

“İNSAN AĞLAMAKTAN KORKAR MI?”

Ünlü isim paylaşımında, "Yüzdeki değil özdeki güzellik kalıcı. Bu sınanmalarda bana en büyük öğretilerden biri oldu. Dünya sahnesinde her şey dev bir yalan, mevkiler, şan, şöhret, güzellik ve her şey geçici. Baki olan ahirin de zahirin de mertebeler yüksek olsun. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum, ağrılardan ağlamadan uyandım çok şükür, insan ağlamaktan korkar mı? İsyana girer diye çoğu zaman ağlamamaya çalıştım” dedi.

BİR OPERASYON DAHA GEÇİRECEK

Paylaşımının devamında kendini iyi hissettiğini söyleyen Tanyeli, İstanbul’a geçeceğini ve bir operasyon daha geçireceğini belirterek “Bugün duygularım derin, kendimi çok iyi hissediyorum, güzel günler çok yakında, iyi haberler, çok iyi, iyileşiyorum iyiye gidiyor durum. Allah'ın izniyle İstanbul'a geçiyorum minik bir operasyon daha sonra Allah Kerim. Dualarım, canım ailem, doktorlarım, dostlarım canım Tarçın'ım hepinize günaydın. Hepimizi çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.