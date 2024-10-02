NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak

NOW TV'den seyircileri şok eden final kararı. Seyircilerin tepkisine rağmen kanal yönetimi geri adım atmadı. Kadrosunda iddialı isimlerin yer aldığı o dizi final yapıyor.

Reytinglerde beklediği sonucu alamayan "Kötü Kan" dizisinin final yapacağı öne sürülmüştü. Bu iddianın doğru olduğu ortaya çıktı.

NTC Medya imzalı "Kötü Kan" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde beklenen ilgiyi yakalayamadı.

NOW ekranlarında cuma günü yayınlanan dizide Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz gibi ünlü isimler yer alıyor.

SON BÖLÜMDE ÇAKILDILAR

M. Çağatay Tosun'un yönettiği dizinin ekrana gelen son bölümü tüm seyircilerde 2.34, AB’de 1.63 ve ABC1’de 2.89 reyting aldı. 4'üncü bölümde alınan düşük reytingler sonrası, dizinin akıbeti 5'inci bölüme kaldı.

YERİNE YENİ DİZİ GELİYOR

Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı Kötü Kan dizisinin yerine gelecek yeni dizi belli oldu.

Dizinin final yapması durumunda yerine, "Gizli Bahçe" dizisinin geleceği konuşuluyor.