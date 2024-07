NOW TV, Kendi İsmini Kullanan Yeni Kanala Dava Açabilir

GERÇEK GÜNDEM-NOW adıyla yeni bir kanal geliyor mu? NOW TV, NOW ismiyle açılacak yeni kanal için devreye girdi. İşte detaylar…

FOX TV’DEN NOW TV’YE DÖNMÜŞTÜ

ABD menşeli FOX TV, geçtiğimiz aylarda ismini değiştirmiş ve yayın hayatına NOW TV olarak devam etmeye karar vermişti. NOW TV, yayın hayatına yeni ismiyle devam ederken, aynı isimle bir kanal daha geleceği belirtilmişti.

NOW TV İLE BİR BAĞLANTISI VAR MI?

Reklam sektörünün tanınan isimlerinden İhsan Bars Dinçer, ‘entertainment’ içerikli bir kanal açmaya hazırlanıyor denilmişti. Bu kanal için kollar sıvandı. Açılacak olan kanalın İstanbul NOW adıyla ağustos ayında yayın hayatına başlayacağı belirtilirken Gerçek Gündem’in ulaştığı bilgilere göre, yeni kurulacak NOW’un, halihazırda NOW TV ile bir bağlantısı yok ve isim hakkı için bir görüşme gerçekleşmedi.

İSTANBUL NOW İÇİN HUKUKİ SÜREÇ Mİ BAŞLATILACAK?

NOW TV’nin hukuk departmanının, kendisiyle aynı adı taşıyan kanal hakkında hukuki süreç başlatması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem