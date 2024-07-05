Hürriyet'in İki İldeki Şubeleri Kapatıldı

Hürriyet, Antalya ve İzmir’deki şubelerinin kapatıldığını duyurdu. Alınan karar KAP'a bildirildi.

Hürriyet'in İki İldeki Şubeleri Kapatıldı

Hürriyet, Antalya ve İzmir’deki şubelerinin kapatıldığını KAP açıklamasıyla duyurdu.

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amacıyla,

Kurulumuzun 31.10.2022 tarihli 2022/20 sayılı kararı ile halihazırda faaliyetleri durdurulmuş olan “Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi – Antalya DPC Şubesi” unvanlı ve Yenigöl Mahallesi, Serik Caddesi, N80, Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan şubesinin ve Kurulumuzun 14.12.2022 tarihli 2022/23 sayılı kararı ile halihazırda faaliyetleri durdurulmuş olan “Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi – İzmir DPC Şubesi” unvanlı ve Fatih Mahallesi, Ege Caddesi, N36, Gaziemir/İzmir adresinde bulunan şubesinin, görülen lüzum üzerine kapatılmasına karar vermiştir.”

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