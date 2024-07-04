Bahar Dizisinde Beklenen Son! Show TV'den Yeni Sezonla İlgili Karar...

Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı, başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı ''Bahar'' dizisi ne zaman ekrana dönüyor belli oldu.

Bahar Dizisinde Beklenen Son! Show TV'den Yeni Sezonla İlgili Karar...

Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un senaryosunu kaleme aldığı, Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı "Bahar" dizisi hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Sonunda beklenen haber geldi ve yeni bölüm çekimlerinin 1 ay sonra başlayacağı öğrenildi.

BAHAR'IN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Dizinin sevenleri için sevindirici bir gelişme olan bu haber, Eylül ortasında ekranlarda olacak yeni bölümlerle izleyicilerle buluşacak. Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un özgün senaryosu ve Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başarılı performanslarıyla dikkat çeken "Bahar" dizisi, heyecanla beklenen yeni bölümleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Yeni bölümlerin başlamasına az bir süre kala, dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklenen "Bahar"ın yeni sezonu için sabırsızlıkla bekleniyor.

Bahar Dizisinde Beklenen Son! Show TV'den Yeni Sezonla İlgili Karar... - Resim : 1

BAHAR'DA AYRILIK VAR MI?

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre; Dizide ''Timur'' karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak kadroda yer almaya devam edecek. Yayımlanan son bölümde ameliyat sırasında Timur'un kalbi durmuş ve öldüğü sanılmıştı.

BAHAR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Show TV'de yayımlanan, Bahar dizisi Güney Kore yapımı Doctor Cha (Dr. Cha) adlı diziden uyarlanıyor. Henüz birinci sezonu yayınlanan dizi Netflix platformunda yayınlanıyor.

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