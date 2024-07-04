Nagehan Alçı Şiddete Uğradığını Açıklamıştı: Kütahyalı'nın Attığı Mesajları Paylaştı

Nagehan Alçı, evliliği boyunca eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı tarafından ağır psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete uğradığını ve tehdit edildiğini söyledi. Alçı, Kütahyalı hakkında hem ceza hem de 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde, Kütahyalı'nın boşanma kararından sonra da Alçı'ya ağır şiddet uygulamaya devam ettiği vurgulandı.

Dilekçede, Kütahyalı'nın Alçı'ya yönelik hakaret ve tehdit dolu mesajlar attığı, hatta kendisini polis memuru olarak tanıtarak üçüncü kişilere asılsız suçlamalar yaptığı belirtildi. Ayrıca, Kütahyalı'nın Alçı adına yüksek limitli kredi kartları çıkartarak bunları kötüye kullandığı da iddia edildi.

HAKARET MESAJLARI DİLEKÇE

Dilekçede Kütahyalı’nın attığı öne sürülen mesajlardan bazı örnekler;



-"loser insan", "loser yaratık", "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil"



-"hizmetçi, İbrahim Tatlıses' in kadını mısın", "köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "onurlu ol, gururlu ol"



-"Nagehan sen idiotsun, salaksın", "ruhen çirkin bir insansın”, “için çürümüş, bunamış, bunak"



-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar"

NAGEHAN ALÇI ADINA ÇOK SAYIDA KREDİ KARTI ÇIKARTILMIŞ

Nagehan Alçı adına çok sayıda yüksek limitli kredi kartları çıkartıldığı belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

“Rasim Ozan Kütahyalı, evlilik birliği devam ettiği sırada davacı müvekkile çok sayıda banka evrakını zorla imzalatmış, müvekkilden aldığı vekaleti de kötüye kullanarak davacı Nagehan Alçı adına çok sayıda yüksek limitli kredi kartı çıkartmış, bunların bir kısmını kendisi kullanmış bir kısmını ise müvekkilin bilgi ve onayı dışında üçüncü kişilere kullandırarak bu kullandırmadan haksız kazanç elde etmiştir. Söz konusu kredi kartlarının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından müvekkilin kendisine T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 261 017 ** vergi kimlik no’lu Elif D. isimli şahsa ilişkin yapılan soruşturma kapsamında tebligat gönderilerek müvekkilin ifadeye çağrılması sonucu haberi olmuştur. Davacı müvekkil gerek evlilik birliği devam ederken, gerek boşanma aşamasında, gerekse de boşanma kesinleştikten sonra bu kredi kartlarını iptal ettirmek istediğini defalarca dile getirmişse de her defasında davalı tarafından ağır şekilde tehdit ve manipüle edilmiştir. Davacı müvekkilin söz konusu kredi kartlarının borçlarının ödenerek bunların kullanıma kapatılmasına ilişkin isteğini dile getirdiği ve karşılığında davalı tarafından tehdit edildiği sayısız mesaj tarafımızdan şikayet dosyamıza sunulacaktır.”

Kütahyalı’nın Alçı’yı "Avukatlarım sana medya savaşı başlatmamı söylüyor" şeklinde mesajlar göndererek tehdit ettiğini ve Alçı adına olan kredi kartlarını kullanmaya devam etmeye çalıştığı belirtilen şikayet dilekçesinde, şöyle denildi:

"Müvekkil, davalının tehditleri nedeniyle işini dahi huzurlu bir şekilde yerine getirememektedir. Aynı şekilde davalının, kişilik haklarına aykırı eylemleri neticesinde müvekkilin itibar ve saygınlığı zedelenmiştir. Maalesef ki müvekkil bu yaşanılanlar neticesinde derin bir üzüntü, elem, ızdırap ve keder yaşamış, sürekli olarak davalı tarafından kendisine zarar verileceği korkusuna maruz bırakılmıştır. Bu nedenlerle manevi tazminat talepli işbu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur."