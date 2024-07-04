Deneyimli Gazeteci Balıkesir Büyükşehir'e Transfer Oldu

Bülent Ergün, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne transfer oldu. Tecrübeli gazeteci, Pazartesi gününden itibaren Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev alacak.

Uzun yıllar ulusal basında muhabirlik yapan Ergün, İstanbul Maltepe Belediyesi’ndeki görevinin ardından Basın ve Yayın Müdürü olarak Seferihisar Belediyesi’ne geçiş yapmıştı. Şimdi ise kariyerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde devam edecek.

BÜLENT ERGÜN KİMDİR?

Gazeteci Bülent Ergün, 1975 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1996 yılında Ulusal Basın Ajansı’nda (UBA) başladı.

Uzun yıllar Sabah ve Vatan gibi ulusal gazetelerde muhabirlik ve editörlük yaptı. 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin geleneksel Gazetecilik Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Ergün, İstanbul Maltepe Belediyesi’nde Basın Danışmanı ve Basın-Yayın Müdürlüğünün ardından son olarak Seferihisar Belediyesi’nde Basın ve Yayın Müdürü olarak görev almıştı.