NOW TV'de Büyük Çıkış Yakalamıştı... Yeni Kanalı Belli Oldu

TRT'de yeni bir dizi başlıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yönetmen ve senarist Ozan Aksungur’un TRT için çekeceği “Yankı” kod adlı dizinin kadrosuna peş peşe güçlü oyuncular katılıyor.

DİZİNİN HİKAYESİYLE İLGİLİ DETAYLAR DA BELLİ OLDU

“Banka soymanın en kolay yolu nedir? Banka sahibi olmaktır” mottosunun peşine düşen “Yankı” dizisi 2001 krizine giden süreçte yaşanan banka hortumlamalarını ele alıyor. Dönemin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel çatışmalarının yansıtıldığı dizide Cihangir Ceyhan yoksul bir aileden geldiği ve babasız büyüdüğü halde kariyer basamaklarını tırmanmayı başarmış parlak ve hırslı bir banka yöneticisi Eray’ı canlandırıyor.

Merakla beklenen dizide Erdal Küçükkömürcü güçlü bir iş adamı olan Güven karakterini, Ragıp Savaş büyük bir medya grubunun genel yayın yönetmeni Cemal’i, Duygu Sarışın bankada Eray’ın rakibi Aylin’i canlandıracak.

Erkan Petekkaya dizide Teoman karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Karanlık bir adam olan Teoman, emekli bir askerdir. 10 bölümlük dizide piyasa manipülasyonlarının, servet operasyonlarının ve bu amaçla kullanılan mekanizmaların cesaretle ele alındığı dizide döneme damga vuran toplumsal olaylar sürükleyici bir olay örgüsüyle işleniyor.