İş Bankası'ndan Şişecam'a Büyük Transfer! Sektörde Taşlar Yerinden Oynayacak
Bankadan yapılan resmi açıklamaya göre, Genel Müdür Yardımcısı Can Yücel’in Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de üstleneceği yeni sorumluluklar nedeniyle bankadaki görevinden ayrıldığı bildirildi. Aynı açıklamada, boşalan pozisyona H. Cahit Çınar’ın Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin 30 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Müdürlük görevinden ayrılan Mustafa Görkem Elverici’nin yerine, İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı ve Şişecam Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Can Yücel’in getirildiği duyuruldu. Böylece Can Yücel, Şişecam’ın yeni Genel Müdürü olarak göreve başladı.
CAN YÜCEL KİMDİR?
Can Yücel, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra, profesyonel kariyerine Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak adım attı. Zamanla çeşitli sorumluluklar üstlenen Yücel, 2008 yılında KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü’nde, 2009 yılında ise Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı yaptı.
2011’de Proje Finansman Birimi’nde Müdürlük görevini üstlenen Yücel, 2016 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürü olarak atandı. 2020 yılında ise Başkent Kurumsal Şube’de Ankara Müdürü olarak görev aldı.
26 Ağustos 2021 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı’na terfi eden Yücel, aynı yıl Harvard Business School’da ileri düzey yönetici eğitimini tamamladı. 3 Ocak 2022'den bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Yücel, ayrıca JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.
İngilizceye hakim olan Yücel, evli ve bir çocuk babasıdır.
KENAN AYVACI ŞİŞECAM YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU
İş Yatırım’ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Kenan Ayvacı, 1 Şubat 2024 itibarıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.
KENAN AYVACI KİMDİR?
Kenan Ayvacı, 1997 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1998’de İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcılığı göreviyle çalışma hayatına başladı. 2006 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü’nde Müdür Yardımcılığına, 2010 yılında ise Birim Müdürlüğü görevine atandı.
2016 yılında Sermaye Piyasaları Bölüm Müdürü olan Ayvacı, aynı dönemde İş Yatırım’da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2019’da İş Yatırım’da Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi ve 1 Şubat 2024 itibarıyla Genel Müdürlük koltuğuna oturdu.
Galatasaray Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yapan Ayvacı, İş Yatırım’daki görevlerinin yanında Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Maxis Investments Ltd. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor.
İyi derecede İngilizce bilen Ayvacı, evli ve iki çocuk babasıdır.