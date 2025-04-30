İş Bankası'ndan Şişecam'a Büyük Transfer! Sektörde Taşlar Yerinden Oynayacak

26 Ağustos 2021 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı’na terfi eden Yücel, aynı yıl Harvard Business School’da ileri düzey yönetici eğitimini tamamladı. 3 Ocak 2022'den bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Yücel, ayrıca JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

İngilizceye hakim olan Yücel, evli ve bir çocuk babasıdır.