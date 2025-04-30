TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bolu’da yer alan hazır konutlar için satış sürecini başlattı. Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 daireler, uygun ödeme seçenekleri ile özellikle dar gelirli vatandaşların ilgisini çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ tarafından Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde yer alan 2. Etap projesi kapsamında idare stoğunda bulunan toplam 12 daire satışa çıkarıldı. Bu dairelerin 11’i 2+1, biri ise 3+1 olarak açıklandı. Başvurular 28 Nisan 2025 tarihi itibarıyla başladı.
ÖDEME SEÇENEKLERİ VE FİYATLAR BELLİ OLDU
Satışa sunulan daireler için fiyatlar ve ödeme planları da netleşti. En uygun fiyatlı konut 534.711,44 TL peşinat ve 120 ay vade ile aylık 13.367,79 TL taksit üzerinden satılacak. En yüksek fiyatlı taşınmaz ise 668.359,46 TL peşinat ve 120 ay vade ile aylık 16.708,99 TL taksitten başlayacak.
BAŞVURU DETAYLARI VE TARİHLERİ AÇIKLANDI
Satışa başvurmak isteyenler için son başvuru tarihi 2 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Başvurular T.C. Ziraat Bankası AŞ.’nin tüm şubeleri üzerinden yapılacak. Başvuru bedeli ise 10.000 TL olarak açıklandı. Başvuruya yalnızca T.C. vatandaşı olan ve 18 yaşını tamamlamış bireyler kabul edilecek. Aynı hane halkı adına sadece bir başvuru hakkı bulunacak.
KURA VE SÖZLEŞME TARİHLERİ NETLEŞTİ
Satışa konu daireler için kura çekimi 9 Mayıs 2025 saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri 20 Mayıs – 26 Mayıs 2025 olarak belirlenirken, yedek hak sahipleri ise 29 Mayıs 2025’te sözleşme imzalayabilecek. Sözleşme işlemleri T.C. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde yapılacak, projenin temerküz şubesi ise Ziraat Bankası Yeniçağa/Bolu olarak duyuruldu.
BİR BAŞVURU ŞARTI VE GEÇERSİZ BAŞVURULAR
TOKİ, başvuru sürecinde bir kişi tarafından birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvuruların geçersiz sayılacağını açıkladı. Başvurular yalnızca başvuru sahibinin, eşinin ve velayet altındaki çocuklarının adına yapılabilecek.