TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak

ÖDEME SEÇENEKLERİ VE FİYATLAR BELLİ OLDU

Satışa sunulan daireler için fiyatlar ve ödeme planları da netleşti. En uygun fiyatlı konut 534.711,44 TL peşinat ve 120 ay vade ile aylık 13.367,79 TL taksit üzerinden satılacak. En yüksek fiyatlı taşınmaz ise 668.359,46 TL peşinat ve 120 ay vade ile aylık 16.708,99 TL taksitten başlayacak.