Yeni Dizisi Merakla Bekleniyordu. Neslihan Atagül Ekrana Geri Dönüyor

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Sevilen oyuncu yeni dizi projesiyle ekrana dönüyor.

Yeni Dizisi Merakla Bekleniyordu. Neslihan Atagül Ekrana Geri Dönüyor

Neslihan Atagül, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan sevilen oyuncu, hayranlarını sevindirecek yeni bir dizi projesiyle karşımıza çıkacak.

Oyunculuğu ve güzelliği ile tanınan Neslihan Atagül, yeni projesiyle izleyicilerin karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Uzun süredir merakla beklenen bu proje, Atagül'ün kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak gibi görünüyor.

Televizyongazetesi'nin haberine göre; En son kocası Kadir Doğulu ile yapım ortağı olduğu Gecenin Ucunda isimli dizide başrolde yer alan Neslihan Atagül, Macide karakteri ile hayranlarını etkilemişti.

1992 yılında dünyaya gelen ve 2008 yılında yer aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Deniz karakteri ile iyi bir çıkış yakalayan Neslihan Atagül, kısa sürede milyonlarca hayrana ulaşarak önemli başarılara ulaştı.

Yeni Dizisi Merakla Bekleniyordu. Neslihan Atagül Ekrana Geri Dönüyor - Resim : 1

Özellikle de kocası Kadir Doğulu ile tanıştığı ve başrolü paylaştığı Fatih Harbiye dizisi, oyuncu adına büyük bir kariyer çıkışı olarak kayıtlara geçti. Yurt dışında da büyük bir hayran kitlesi bulunan oyuncunun, yeni sezonda yeni bir dizide yer alacak olması hayranları için mutluluk kaynağı oldu.

Eylül ayında başlayacak olan yeni dizi sezonunu sabırsızlıkla bekleyen Neslihan Atagül hayranları, “İşgal Günlerinde Aşk” isimli yeni diziyle ilgili gelişmeleri heyecanla takip ediyor.

Dizi 2024-2025 dizi sezonunun ortalarında ekranlara gelecek ama hazırlıkları da bir süredir devam ediyor.

Ay Yapım gibi önemli bir şirket tarafından hazırlanan İşgal Günlerinde Aşk isimli yeni dizide izleyiciler Türk kurtuluş savaşı yıllarındaki bir hikaye ile karşılaşacak.


Türk halkının vatanını düşman işgalinden kurtardığı Milli Mücadele yıllarında geçen hikayesi ile Neslihan Atagül, dizi hayranlarını yeniden kalbinden yakalayacak.

Vera isimli Rus dansçı kadın olarak ekranlara yansıyacak olan Neslihan Atagül’in birlikte rol alacağı isimler de merakla bekleniyor.

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