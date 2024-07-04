Yeni Hasat Eden Herkes Patatesin Yanına Koyuyormuş. Filizlenmesi Duruyor

Yeni hasat eden her çiftçi, patateslerini topladıktan sonra genellikle yanlarına elma koyarlar. Bu uygulama patateslerin filizlenmesini engellemeye yardımcı olur. Patateslerin yanında elma bulundurmanın, patateslerin tazeliklerini korumak ve filizlenmelerini durdurmak konusunda etkili olduğu bilinmektedir.

PATATESLERİN FİLİZLENMESİNİ DURDURACAK 5 ÖNERİ

1. Patatesleri Kuru ve Serin Bir Ortamda Saklayın:

Patateslerin nemli ortamlarda saklanması çabuk bozulmalarına neden olabilir. Bu nedenle patatesleri kuru ve serin bir ortamda saklamak önemlidir. Ayrıca ışık almayan bir yer tercih etmek de patateslerin tazeliğini korumasına yardımcı olacaktır.

2. Havalandırılmış Bir Torbada Saklayın:

Patatesleri plastik poşetlerde veya kapalı kaplarda saklamak yerine, havalandırılmış bir torbada muhafaza etmek daha uygun olacaktır. Bu sayede patateslerin çabuk bozulmasını engelleyebilirsiniz.

3. Patatesleri Diğer Yiyeceklerden Ayrı Tutun:

Patatesleri soğan, sarımsak gibi diğer sebzelerden ve meyvelerden ayrı bir yerde saklamak önemlidir. Bu sayede patateslerin kokularını ve nemini almayarak tazeliğini koruması sağlanabilir.

4. Yeşil Patatesleri Ayırın:

Yeşil renge dönen patateslerin tüketilmemesi gerektiği bilinmektedir. Bu nedenle patatesleri saklarken yeşil renge dönenleri ayırarak taze ve sağlıklı patatesleri tüketebilirsiniz.

5. Dondurmayın:

Patatesleri dondurarak saklamak yerine, buzdolabının alt raflarında veya kuru bir ortamda muhafaza etmek daha uygun olacaktır. Dondurulmuş patateslerin dokusunun bozulabileceği unutulmamalıdır.

FİLİZLENMİŞ PATATES NEDEN YENİLMEMELİ?

Filizlenmiş patates, çimlenmeye başlamış olan patateslerdir. Bu durumda olan patateslerin tüketilmesi önerilmez çünkü filizlenmiş patateslerde solanin adı verilen bir toksin bulunur. Solanin, insan sağlığı için zararlı olabilen bir madde olup, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal gibi semptomlara neden olabilir. Ayrıca solanin aşırı tüketildiğinde ciddi zehirlenmelere de sebep olabilir. Bu nedenle filizlenmiş patateslerin tüketilmemesi ve çöpe atılması tavsiye edilir. Ayrıca filizlenmiş patateslerin yerine taze ve sağlam patatesler tercih edilmelidir.