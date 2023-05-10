Patates kızartırken yağa ekleyin! Patateslerin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Çok şaşıracaksınız ama sirke sayesinde patates kızartması çıtır çıtır oluyor.

Sirkeli patates kızartması, normal patates kızartmasından daha hafif ve lezzetli bir alternatiftir. İşte sirkeli patates kızartması yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktaları:

Malzemeler:

- 4 adet büyük boy patates

- 5 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı sirke

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

Adımlar:

1. Patatesleri soyun ve uzunlamasına ince dilimler halinde kesin.

2. Patatesleri bol suyla yıkayın ve suyunu iyice süzdürün. Bu, patateslerin daha çıtır olmasını sağlayacaktır.

3. Patatesleri bir kaseye alın ve üzerine sıvı yağ, sirke, tuz ve karabiber ekleyin. Karışımı iyice harmanlayın.

4. Kızartma tavasını orta ateşte ısıtın ve patatesleri tavaya ekleyin. Patatesleri ara sıra karıştırarak, her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın.

5. Kızartılan patatesleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın ve fazla yağını emmesi için birkaç dakika bekletin.

6. Sıcak servis yapın.

Püf noktaları:

- Patatesleri çok ince kesmeyin, çünkü bu, patateslerin kızartırken dağılmasına neden olabilir.

- Patatesleri sirkeli suya batırmayın, çünkü bu patateslerin çıtır olmasını engelleyebilir.

- Patatesleri tavaya ekledikten sonra sık sık karıştırın, böylece her tarafı eşit şekilde kızarır.

- Kızartılan patatesleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alarak fazla yağını emmesini sağlayın.

- Tuz ve karabiber miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Bu püf noktalarını takip ederek, sirkeli patates kızartması yapabilirsiniz. Afiyet olsun!