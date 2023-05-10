Yunan usulü menemen tarifi herkesi lezzetiyle çok şaşırttı! Sırrı o malzemeymiş.. Ulusalpost.com sitesinde yer alan bir içerikte; Yunan usulü menemen tarifinin detayları paylaşıldı.

HER ŞEYİ TAKLİT EDİYORLAR

Yunan mutfağındaki aşçılar birçok Türk yemeğini taklit ediyorlar. Son taklit ettikleri şey ise menemen oldu.

Yunan mutfağı ile Türk mutfağı hep bir yarış halindedir. Baklava, Türk kahvesi ve yoğurt derken şimdi de Yunan Usulü menemen tarifi ortaya çıktı.

Yunan usulü menemen tarifi oldukça lezzetli ve pratik bir kahvaltı veya brunch seçeneği. İşte tarif:

Malzemeler:



- 4 adet yumurta

- 1 adet büyük boy soğan

- 2 adet domates

- 1 adet yeşil biber

- 1 çay kaşığı kekik

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 50 gram beyaz peynir

- Taze maydanoz

Yunan Usulü Menemen Tarifi

1. Soğanı ince ince doğrayın ve yeşil biberi küçük parçalar halinde kesin.

2. Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.

3. Tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Soğanları tavaya ekleyin ve kısık ateşte kavurun.

4. Yeşil biberleri de tavaya ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

5. Domatesleri tavaya ekleyin ve karıştırın. Kekik, tuz ve karabiberi de ekleyin.

6. Karışımı birkaç dakika daha pişirin ve ardından yumurtaları kırın. Beyaz peyniri küçük parçalar halinde koparın ve menemenin üzerine serpin.

7. Menemeni kısık ateşte pişirin, yumurtalar pişene kadar ara sıra karıştırın.

8. Taze maydanoz yapraklarıyla süsleyerek sıcak servis yapın.

Yunan usulü menemen, sadece kahvaltıda değil, öğle veya akşam yemeği için de lezzetli bir seçenek olabilir. Afiyet olsun!