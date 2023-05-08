Köpüğü fincandan taşan Türk kahvesinin püf noktası! 40 yıllık kahvecilerin sırrı

Haberturk.com sitesinde aktarılanlara göre; Ülkemizde sıklıkla tüketilen Türk kahvesinin kökeni aslında Yemen’den geliyor. 1450’li yıllarda Yemen’de keşfedilen kahve daha sonra Mekke ve Mısır’a oradan da Osmanlı’ya geçiyor. Türk kahvesinin kırk yıllık hatırı vardır derler. Ülkemizde kültürel bir gelenek haline gelen Türk kahvesi, hakkında bilinmeyen püf noktaları derledik. İşte, Türk kahvesi hakkında bilinmeyenler...

Türk kahvesi bol köpüklü yapmak için aşağıdaki püf noktaları bilmenizde fayda var.

1. Türk kahvesi fincanına su ekleyin ve fincanın yarısına kadar su koyun.

2. Su kaynadıktan sonra, fincanın içine bir çay kaşığı Türk kahvesi ekleyin. Kahveyi fincana eklerken, fincanı ocaktan alın ve kahveyi fincanın içinde karıştırın.

3. Kahveyi tekrar ocağa koyun ve kısık ateşte pişirin. Kahve köpürmeye başlayana kadar pişirin.

4. Kahve köpürdüğünde, fincanı ocaktan alın ve köpüğü fincana paylaştırın. Kahveyi tekrar ocağa koyun ve kısık ateşte pişirmeye devam edin.

5. Kahve tekrar köpürdüğünde, fincanı ocaktan alın ve geri kalan köpüğü fincana paylaştırın.

6. Kahveyi fincana doldurun ve servis yapın.

TÜRK KAHVESİNİN YANINA YAKIŞAN EN İYİ LEZZET NEDİR?

Türk kahvesinin yanında en iyi giden tatlılar arasında baklava, lokum, şekerpare ve kurabiye gibi tatlılar yer alır. Bunların yanı sıra, Türk kahvesinin yanında tuzlu atıştırmalıklar da sunabilirsiniz. Örneğin, Türk kahvesinin yanında kuru yemiş veya çikolata ikram edebilirsiniz.