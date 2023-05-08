Serenay Sarıkaya çileden çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ sorusuna ateş püskürdü

Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Serenay Sarıkaya rol arkadaşı hakkındaki iddiaya çok kızdı.

Serenay Sarıkaya çileden çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ sorusuna ateş püskürdü

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ son dönemde Aile dizisiyle seyirci karşısındalar. Show TV ekranlarında yayımlanan Aile dizisi Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başarılı uyumu sayesinde geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

AİLE İZLENME REKORLARI KIRIYOR

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı Aile dizisi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da ilgiyle izleniyor.

SERENAY SARIKAYA'YI ÇILDIRTAN SORU

Sondakika.com sitesinde yer alan habere göre; Dijital projelerin yanı sıra Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un projeye başlarken 13 bölüm parası 20 milyon TL'lik ücretini peşin aldığı ileri sürüldü. Yoğun iş temposu bulunan yeni dijital projesinin provasına giderken görüntülenen Serenay Sarıkaya, partneriyle ilgili iddia hakkında konuştu.

Serenay Sarıkaya çileden çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ sorusuna ateş püskürdü - Resim : 1

"SEKTÖRDE BÖYLE BİR DÜZEN YOK"

Ayaküstü sohbet ettiği muhabirlerin Tatlıtuğ'un 13 bölümlük ücretini peşin aldığı iddiasını hatırlatması üzerine konuşan güzel oyuncu, "Bunlar çok çirkin konuşmalar. Zaten sektörde böyle bir düzen yok" ifadelerini kullandı.

AİLE DİZİSİYLE İLGİLİ KISA BİR BİLGİ

Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer almaktadır. 

Aile dizisi 30.bölümde ekrana veda edecek

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