Taze fasulyeyi doğru pişirmenin taktiği... Yemek asla sert kalmıyor

6 adımda lezzetli taze fasulye yemeği yapmak mümkün. Pişirdiğiniz taze fasulye yemeği eriyor ve sert oluyorsa işte bilmeniz gereken aşçılık sırları.

Taze fasulyeyi eritmeden pişirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Fasulyeleri yıkayın ve uç kısımlarını kesin. Fasulyeleri istediğiniz boyutta dilimleyin veya bütün olarak bırakın.

2. Tencereye su koyun ve kaynatın. Kaynayan suya tuz ekleyin.

3. Fasulyeleri kaynar suya ekleyin ve 8-10 dakika boyunca haşlayın. Fasulyelerin pişip pişmediğini kontrol etmek için çatal veya bıçak kullanabilirsiniz. Pişmiş fasulyelerin hafifçe yumuşak olması gerekiyor.

4. Fasulyeleri süzün ve soğuk su altında durulayın. Böylece fasulyelerin pişirmesi durur ve fasulyelerin rengi daha canlı kalır.

5. Fasulyeleri tencereye geri koyun ve tereyağı veya zeytinyağı ekleyin. Fasulyelere tuz, karabiber ve diğer baharatları ekleyin.

6. Fasulyeleri, tereyağı veya zeytinyağı ile birlikte 3- 4 dakika boyunca karıştırarak pişirin.

KLASİK TAZE FASULYE YEMEĞİ TARİFİ NASILDIR?

Zeytinyağlı Taze Fasulye İçin Gereken Malzemeler:

500 gr taze fasulye

1 adet orta boy soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 adet domates

2-3 adet kesme şeker

Tuz

Zeytinyağlı Taze Fasulye Yapılışı:

Taze fasulyenin uç kısımlarını varsa kılçıklarını ayıklayın.

Bir bıçak yardımıyla istediğiniz büyüklükte kesin.



Yıkayıp süzülmesini sağlayın.

Diğer yandan geniş bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağını koyun.

Üzerine ince ince doğranmış soğanı ekleyin.

1-2 dakika kavurun.

Küp küp doğradığınız domatesleri de ekleyin.

Ardından fasulyeleri aktarın.

2-3 dakika daha kavurun.

Fasulyelerin üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyin.

Damak tadınıza gör kesme şekeri ve tuzunu ilave edin.1-2 kere karıştırın.

Orta ateşte 40 dakika kadar pişirin.

Servis tabağına alıp soğumasını bekleyin.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Fasulyeyi kendi suyuyla pişirirseniz daha lezzetli olur.

Eğer su gerekiyorsa sıcak su ekleyin.

Taze fasulyeyi 1 gün beklettikten sonra tüketirseniz daha lezzetli olur.

Zeytinyağı olarak sızma zeytinyağı kullanın.

Çok daha leziz olur.

Kaynak: Gerçek Gündem - Habertürk