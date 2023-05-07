Kısır yaparken yapılan hata... Tüm besin değerini uçuruyor

Kısır yaparken tuzu fazla kaçarsa dert etmeyin. Tarifsiteniz.com sitesinde yer alan bir içerikte; Tuzu fazla kaçan kısırı kurtarma yöntemi paylaşıldı.

Kısır herkesin sevdiği bir yiyecek. Çoğu zaman herkes kısır yaparken bazen ölçülere dikkat etmiyor. Eğer yaptığınız kısır tuzlu olduysa üzülmeyin fazla tuzu azaltmak için pratik bir tarif sırrı var.

Tuzu çok gelen kısırın daha iyi şekilde servis edilmesi için deneyeceğiniz yöntemlerden en etkilisi limon suyudur. Tuz oranının fazla olduğunu düşündüğünüz kısıra yarım limon sıkarsanız; tuzlu tadı ortadan kaldırabilirsiniz.

Dilerseniz 1 yemek kaşığı da elma sirkesi ve nar ekşisi de ekleyebilirsiniz. Zaten bunlar kısırın olmazsa olmazlarıdır. Ama ek yapmanın da zararı olmaz.

Veya başka bir kaba tekrar bulgur ekleyin. Üzerine kaynar su ekleyerek eski kısırınızı da ekleyip karıştırın. Bu yöntemle de kısırınızı kurtarabilirsiniz

MERSİN USULÜ KISIR NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2,5 su bardağı köftelik bulgur

1 tane kuru soğan

2 tane domates

1 tane salatalık

4 tane taze soğan

1 demet maydanoz

2 çorba kaşığı biber salçası

1 tane limon

1/2 su bardağı nar ekşisi

1/2 su bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber



Yapılışı

İlk olarak bulguru geniş bir kaba aktarın. Üzerini silme örtecek şekilde kaynar su ilave edin. Bir miktar tuz serpiştirin ve kapağını kapatın. Suyunu çeken bulguru karıştırarak havalandırın.

Hazır olan bulgurun üzerine yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyin. Üzerine salça, küp küp doğranmış domates ve arzu ettiğiniz ölçüde tuz ve baharatları ekleyerek yoğurun. Bulgurlar diriliğini yitirince ince ince doğranmış maydanoz, taze soğan, salatalık, sıvı yağ, nar ekişi ve limon suyunu ekleyerek iyice karıştırın.

Kısır servise hazır. Şimdiden afiyet olsun...