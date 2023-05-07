Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor

Poğaça yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Malzemeler:



- 500 gram un

- 1 paket instant maya

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı şeker

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

- 1/2 su bardağı süt

- 1/2 su bardağı su

- İç harç için peynir, patates püresi veya istediğiniz malzemeler

Yapılışı:



1. Unu, mayayı, tuzu ve şekeri bir kabın içinde karıştırın.

2. Sıvı yağ, süt ve suyu bir kasede karıştırın ve unlu karışıma ekleyin. Hamuru yoğurun ve pürüzsüz bir top haline getirin.

3. Hamuru yaklaşık 30 dakika kadar mayalandırın.

4. Mayalanan hamuru tezgaha alın ve 12 eşit parçaya bölün.

5. Her parçayı elinizle yuvarlayın ve ortasına iç harcı koyun. İsterseniz peynir, patates püresi veya başka malzemeler kullanabilirsiniz.

6. Poğaça hamurlarını kapatın ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.

7. Poğaçaları yaklaşık 15-20 dakika önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

8. Poğaçaların üzeri kızarana kadar pişirin ve fırından çıkarın.

23 YILLIK AŞÇI EMRE USTANIN'NIN LEZZET SIRRINI BULDUK

Poğaça yapmak için, hamurun mayalanması için yeterli zaman ayırmak önemlidir. Ayrıca, hamurun sulu veya kuru olmamasına dikkat etmek gerekir. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı veya susam serpmek, lezzetlerini artırabilir. Poğaçaların güzel olması için, pişirme süresini doğru ayarlamak gerekir. Bu püf noktalarına dikkat ederek, 23 yıllık aşçıların tarifiyle güzel ve lezzetli poğaçalar yapabilirsiniz.