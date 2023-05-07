Müge Anlı ile yolları ayıran Arif Verimli son çıkışıyla şok etti! Herkes şaşkın.. Arif Verimli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Uzun süre konuşulan olayın ardından inzivaya çekilen Verimli, kliniğinde çalışmalarına devam ederken bir yandan da sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve yorumlarını takipçileriyle paylaşıyor. Hıdrellez’in gelmesiyle evlenmek isteyenlere tavsiye veren ünlü profesör, " Özellikle beyni biraz belirgin çizin, önümüzdeki yıla kadar çöp oluyor yoksa adamlar… İnanmayın böyle şeylere bilimle kalın” açıklamasıyla yine gündem olmayı başardı.

“İNANMAYIN BÖYLE ŞEYLERE BİLİMLE KALIN”



Ünlü Profesör Arif Verimli, "Ay tutulması var, Hıdrellez var, gül ağacıydı, ateşti, dilekler kâğıda çizilecek, ritüel rakamlar 5'ti 7'ydi" diyen Arif Verimli, "Millette gerçekten şaşırtıcı bir heyecan var. Kültüre uyumlu olan bu durumlara teşhis koymuyoruz. Hatta benden tavsiye; evlenmek isteyenler kağıtlara çöp adam çizmeyin. Özellikle beyni biraz belirgin çizin, önümüzdeki yıla kadar çöp oluyor yoksa adamlar... İnanmayın böyle şeylere bilimle kalın." açıklamasını yaptı.

ARİF VERİMLİ İLE MÜGE ANLI ARASINDA NE OLMUŞTU?



Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen hocalarından ruh ve sinir hastalıkları profesörü Arif Verimli, programın diğer hocası adli tıp profesörü Şevki Sözen ile sorun yaşayarak programdan ayrılmıştı. Ayrılma nedeni hakkında fazla bilgi vermeyen Verimli’ye sorulan bir soru her şeyi ortaya çıkardı. Verimli, programdan ayrıldığı gün tansiyonunun 21’e yükseldiğini, mikrofonları çıkarıp attığını ve gittiğini belirtti.