Müge Anlı ile yolları ayıran Arif Verimli son çıkışıyla şok etti! Herkes şaşkın

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak 14 yıl izleyiciyle buluşan Arif Verimli yaşadığı sinir harbiyle programı terk etmiş ve sonrasında ekranlardan uzak kalmıştı..

Müge Anlı ile yolları ayıran Arif Verimli son çıkışıyla şok etti! Herkes şaşkın

Müge Anlı ile yolları ayıran Arif Verimli son çıkışıyla şok etti! Herkes şaşkın.. Arif Verimli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. 

 Uzun süre konuşulan olayın ardından inzivaya çekilen Verimli, kliniğinde çalışmalarına devam ederken bir yandan da sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve yorumlarını takipçileriyle paylaşıyor. Hıdrellez’in gelmesiyle evlenmek isteyenlere tavsiye veren ünlü profesör, " Özellikle beyni biraz belirgin çizin, önümüzdeki yıla kadar çöp oluyor yoksa adamlar… İnanmayın böyle şeylere bilimle kalın” açıklamasıyla yine gündem olmayı başardı.

“İNANMAYIN BÖYLE ŞEYLERE BİLİMLE KALIN”

Müge Anlı ile yolları ayıran Arif Verimli son çıkışıyla şok etti! Herkes şaşkın - Resim : 1
Ünlü Profesör Arif Verimli, "Ay tutulması var, Hıdrellez var, gül ağacıydı, ateşti, dilekler kâğıda çizilecek, ritüel rakamlar 5'ti 7'ydi" diyen Arif Verimli, "Millette gerçekten şaşırtıcı bir heyecan var. Kültüre uyumlu olan bu durumlara teşhis koymuyoruz. Hatta benden tavsiye; evlenmek isteyenler kağıtlara çöp adam çizmeyin. Özellikle beyni biraz belirgin çizin, önümüzdeki yıla kadar çöp oluyor yoksa adamlar... İnanmayın böyle şeylere bilimle kalın." açıklamasını yaptı.

ARİF VERİMLİ İLE MÜGE ANLI ARASINDA NE OLMUŞTU?


Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen hocalarından ruh ve sinir hastalıkları profesörü Arif Verimli, programın diğer hocası adli tıp profesörü Şevki Sözen ile sorun yaşayarak programdan ayrılmıştı. Ayrılma nedeni hakkında fazla bilgi vermeyen Verimli’ye sorulan bir soru her şeyi ortaya çıkardı. Verimli, programdan ayrıldığı gün tansiyonunun 21’e yükseldiğini, mikrofonları çıkarıp attığını ve gittiğini belirtti.

Her ilişki ellerinde patlıyor! Aşk konusunda yeteneksiz 3 burç!
Her ilişki ellerinde patlıyor! Aşk konusunda yeteneksiz 3 burç!
Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor
Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor
Canan Karatay yine haklı çıktı... Gerçekten zehirmiş
Canan Karatay yine haklı çıktı... Gerçekten zehirmiş
ÇOK OKUNANLAR
Canan Karatay yine haklı çıktı... Gerçekten zehirmiş Canan Karatay yine haklı çıktı... Gerçekten zehirmiş
Müge Anlı ile yolları ayıran Arif Verimli son çıkışıyla şok etti! Herkes şaşkın Müge Anlı ile yolları ayıran Arif Verimli son çıkışıyla şok etti! Herkes şaşkın
Her ilişki ellerinde patlıyor! Aşk konusunda yeteneksiz 3 burç! Her ilişki ellerinde patlıyor! Aşk konusunda yeteneksiz 3 burç!
Kısır yaparken yapılan hata... Tüm besin değerini uçuruyor Kısır yaparken yapılan hata... Tüm besin değerini uçuruyor
Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor