Canan Karatay yine haklı çıktı... Gerçekten zehirmiş

ABD'de yapılan son araştırmalar, şekerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini gösteriyor. Şeker, yüksek kalorili bir gıda olduğu için, aşırı tüketildiğinde obezite ve diyabet gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. İngiltere'deki sağlık otoriteleri de, şeker tüketiminin azaltılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Aşırı şeker tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri şunlardır:

1. Obezite: Şeker, yüksek kalorili bir gıda olduğu için, aşırı tüketildiğinde kilo alımına neden olabilir. Obezite, kalp hastalığı, diyabet ve diğer sağlık sorunlarının riskini artırabilir.

2. Diyabet: Şeker, kan şekeri seviyelerini yükseltebilir ve aşırı tüketildiğinde diyabete neden olabilir. Diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, görme kaybı ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

3. Diş çürükleri: Şeker, dişlerdeki bakterilerin büyümesine neden olabilir ve diş çürüklerine yol açabilir.

4. Yüksek kan basıncı: Aşırı şeker tüketimi, yüksek kan basıncına neden olabilir ve kalp hastalığı riskini artırabilir.

5. Karaciğer yağlanması: Aşırı şeker tüketimi, karaciğerde yağ birikmesine neden olabilir ve karaciğer hastalığı riskini artırabilir.

İngiltere'deki sağlık otoriteleri, şeker tüketiminin azaltılması için çeşitli adımlar atmaktadır. Bu adımlar arasında, şekerli içeceklerin vergilendirilmesi, şekerli gıdaların etiketlenmesi ve okullarda sağlıklı beslenme programlarının uygulanması yer alır.

ŞEKERE DİKKAT ETMELİSİNİZ

Aşırı şeker tüketimi, obezite, diyabet, diş çürükleri, yüksek kan basıncı ve karaciğer yağlanması gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. İngiltere'deki sağlık otoriteleri, şeker tüketiminin azaltılması için çeşitli adımlar atmaktadır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için, şekerli gıdaları ve içecekleri aşırı tüketmekten kaçınmak önemlidir.

CANAN KARATAY NE DEMİŞTİ?

İngiltere ve ABD'deki araştırmalar Canan Karatay'ın şeker hakkındaki açıklamalarını akıllara getirdi.

Şekerin hayatları mahvettiğini, şekerli içeceklerin, gebelere yapılan şeker yüklemesinin bütün hücrelere zarar verdiğini dile getiren Karatay, şekerin, şeker hastalığı, obezite, alzaymır, depresyon, parkinson, kanser hastalıklarına neden olduğunu vurguladı.