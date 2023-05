Aldatma ustası olan 4 burç... Onlara karşı dikkatli olmanızda fayda var..

Aldatma, bir ilişkide en çok güveni sarsan ve inciten durumlardan biridir. Aldatmanın belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki belirtiler gözlemlenebilir:

1. Daha fazla gizlilik: Aldatan kişiler, genellikle daha fazla gizlilik ararlar. Telefonlarını, bilgisayarlarını veya diğer cihazlarını sık sık kapatırlar veya şifrelerini değiştirirler. Ayrıca, daha fazla zamanlarını tek başlarına geçirmek isteyebilirler.

2. İletişim eksikliği: Aldatan kişiler, genellikle partnerleriyle iletişim kurmakta zorlanırlar. Mesajlarına veya telefon aramalarına geç yanıt verirler veya hiç yanıtlamazlar.

3. Davranış değişiklikleri: Aldatan kişiler, genellikle davranış değişiklikleri gösterirler. Örneğin, daha sinirli veya daha savunmacı olabilirler. Ayrıca, daha fazla para harcama veya daha fazla alkol tüketme gibi alışkanlıkları da değişebilir.

4. Suçluluk hissi: Aldatan kişiler, genellikle suçluluk hissi duyarlar ve bu nedenle partnerleriyle göz temasından kaçınabilirler veya yalan söyleyebilirler.

5. Fiziksel değişiklikler: Aldatan kişiler, genellikle partnerlerine daha az ilgi gösterirler. Cinsel hayatlarındaki değişiklikler veya daha az cinsel ilgi gösterme gibi belirtiler de olabilir.

Bu belirtiler, bir kişinin aldatıp aldatmadığını kesin olarak söylemek için yeterli değildir. Ancak, bu belirtiler bir ilişkideki güven eksikliğine işaret edebilir ve ilişkideki sorunların çözülmesi için konuşulması gereken bir konu olabilir.

Aldatma ve aldatılmak insanın canını sıkan bir durumdur. Aldatma veya sadakatsizlik; evli ya da duygusal veya cinsel bir kapalı ilişki içerisindeki taraflardan birinin ilişkideki partnerinin bir başka kişi ile ilişkiye girmesi anlamına geliyor. Aldatma sadece duygusal düzeyde, sadece cinsel ilişki düzeyinde veya hem duygusal hem cinsel ilişki şeklinde olabiliyor. Bazı insanlar ise doğuştan aldatmaya daha müsait oluyor.

Aldatma bir burç belirtisi olmasa da astroloji uzmanları, bazı enerjilerin bu tip durumlara yatkınlığı artırdığını öne sürüyor. Güneş, Ay veya Venüs özellikle bazı burçların ilişkilerinde, bağlılığı büyük ölçüde zayıflatıyor.

Posta'da yayınlanan bir haberde en çok aldatan 4 burç insanı açıklandı. İşte o burçlar

İKİZLER

İkizler, en sadık burçlar listesinin en son sırasında yer alan; muhteşem iletişim kabiliyetleri ile sosyal hayatın göze çarpanları ne yazık ki ilişkiler konusunda sınıfta kalmaya oldukça müsait. Değişken ruh halleri ve kararsızlıklarıyla ilişkileri olduğu halde yeni flörtlere ve ilişkilere yelken açmada oldukça istekli olabilirler. En geçerli mazeretleri arasında “O zamanlar farklı bir insandım” yer alır.

TERAZİ

Terazi burçları kolaylıkla yalan söyler ve çok hile yapar. Astrologlar bu burçtakilerin; sorumluluktan kaçma ve evlilik dışı ilişkileri örtbas etme konusunda doğaüstü bir şekilde usta olduklarını belirtiyor. Venüs tarafından yönetilen teraziler, hayatları buna bağlıymış gibi flört ederler. Yalnız kalmaktan hoşlanmazlar ve iltifat edilmeyi severler.

BALIK BURCU

Balık burcu insanları, gerçeklikten uzaklaşmayı seven, gerçeklerden kaçan kişiler olarak öne çıkarlar. Hayal kurmayı severler ve ruh eşine inanırlar. Bu burcun diğerlerinden en büyük farkı; eğer ruh eşini bulduğuna inanırsa onu asla aldatmaz. Ancak yanındaki insan ruh eşi değilse, hayaller aleminin cazibesine kapılması son derece kolaydır. Aşka aşık olan bu burcun insanlarını elde tutmak pek de kolay değildir. Hayatındaki kişiyi son derece kolay bir şekilde unutup yeni bir ilişkiye yelken açabilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu olan kişiler her zaman dikkat çekmeyi ve ilgi odağı olmayı sever. Kendini her konuda haklı gören aslan burçları en çok kendisi sevilsin ister. İlişkisinde her zaman pohpohlanma ve övülme ihtiyacı duyan aslan burçları bunun eksikliğini hissettiği an aldatır. Aslan burcunun en iyisine layık olduğunu düşünme, flörtü sevme gibi özellikleri aslan burcunu da sık aldatanlar listesine sokuyor.