Her ilişki ellerinde patlıyor! Aşk konusunda yeteneksiz 3 burç!

Bazı burçlar aşk konusunda çok yetersiz oluyor. O burçların listesi paylaşıldı...

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Her ilişki ellerinde patlıyor! Aşk konusunda yeteneksiz 3 burç!

Haber Global sitesinde yer alan bilgiye göre; Aşk denilince elleri ayakları birbirine karışan burçlar var. Bin bir hevesle başladığı ilişkiyi yönlerini kaybederek heba eden 3 burç belli oldu. İşte o burçlar

İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)


İkizler burcunun bir anı bir anını tutmaz. Partnerinin ayaklarının kestiği günlerde birden buz gibi soğuk davranabilir. Davranışlarıyla karşısındaki kişinin aklını karıştıran İkizler ile uzun süreli ilişki yaşamak beceri ister.

Her ilişki ellerinde patlıyor! Aşk konusunda yeteneksiz 3 burç! - Resim : 1

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)


Sevmeyi ve sevilmeyi hayatının odak merkezi haline getiren Yengeç burcu sürekli fazlasını ister ve fazlasını vermeye çalışır. Yengeç burcu bu açıdan çok yorucudur. Yengeç burçları takıntı haline getirdiği her şey düzelmeyene kadar partnerine nefes dahi almaz.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)


Başak burçları konu aşk olunca kontrolden çıkar. İlişkisine dair kötü senaryolar yazmakta üstüne yoktur. Başaklar bu yüzden mantık sınırlarını zorlayıp partneriyle sık sık kavga eder.

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