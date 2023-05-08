Herkesin kafası karıştı! Ezgi Mola apar topar evlendi... İşte ilk fotoğraflar

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Ezgi Mola flaş bir haberle gündeme geldi. Apar topar evlenen Ezgi Mola magazin dünyasını salladı.

Cumhuriyet'in geçtiği habere göre; 'Kocan Kadar Konuş', 'Maide'nin Altın Günü', 'Organize İşler', 'Erşan Kuneri' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi çok sayıda dizi ve filmde başrol oynayan Ezgi Mola (40), dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı (38) ile bugün Swiss Otel Maçka'da nikâh masasına oturdu. Törene 14 kişiyi davet eden ünlü çiftin nikah şahitleri dikkat çekti.

Ünlü çiftin nikah şahitliğini; eski futbolcu Sinan Engin, Aksakallı'nın yakın arkadaşı olan işletmeci Oğulcan Engin ve Mola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan yaptı.

Nikahtan ilk fotoğraflar da gelmeye başladı.

Ünlü oyuncu, gelinlikli fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

EZGİ MOLA'NIN EVLENDİĞİ MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Mustafa Aksakalı lüks işletme sahibi bir insanıdır. Mustafa Aksakallı'nın Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz ile yakın arkadaş olması ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada etkin bir isim olan Mustafa Aksakallı, Kuşadası'nda eğlence merkezi bulunuyor. İzmir'li olan Aksakallı 1.80 boyundadır.

EZGİ MOLA KAÇ YAŞINDADIR?

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.