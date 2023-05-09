Alişan yıllar sonra her şeyi itiraf etti! 25 yıl sonraki açıklaması...

Alişan sunuculuğunu yaptığı Hayata Gülümse programında 1998'de yaşadıklarını itiraf etti.

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Alişan yıllar sonra her şeyi itiraf etti! 25 yıl sonraki açıklaması...

Alişan yıllar sonra ses getirecek itiraflarda bulundu. Haber7.com adlı sitede yer alan habere göre; Alişan'ın yıllar sonra ettiği itiraf, duyanlara 'Yok artık" dedirtti. Şoke eden gerçek sosyal medyada da gündem oldu.

1991'de çıkardığı albümle müzik dünyasında kendisini tanıtan Alişan, 1998-1999 arasında ise Star TV ekranında izleyici ile buluşan Aynalı Tahir dizisi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Ünlü ismin popülerliği de bu dizideki Tahir karakteri ile yükselişe geçti. 

 ALİŞAN'DAN OLAY İTİRAF

Alişan, sunuculuğunu üstlendiği TRT ekranında yayınlanan Hayat Gülümse programında samimi açıklamalar yaparken, hayatının dönüm noktalarından biri olarak sayılabilecek Aynalı Tahir dizisi ile şoke eden gerçeği açıkladı.

Alişan yıllar sonra her şeyi itiraf etti! 25 yıl sonraki açıklaması... - Resim : 1

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Alişan, Aynalı Tahir dizisi için ünlü yapımcı Hilmi Topaloğlu'ndan kendisine teklif gittiğini ancak bu teklifin 13 bölüm boyunca hiç para almamaya dayalı olduğunu dile getirdi. O dönemde dizi tutunca, sonrasındaki 13 bölüm boyunca da ücret almadan oyunculuk yaptığını itiraf etti. 

Neredeyse 1 sezon (26 bölüm) boyunca ücretsiz rol alan Alişan'ın bu söyledikleri stüdyoda şaşkınlık oluşturdu. Aynı zamanda gülümseten bu itiraf, sosyal medyada da çok konuşulanlar listesinde yer aldı. 

ESKİLER DİZİLERİN YAYIN SÜRESİ DE KISAYDI

Öte yandan yıllar önce yayınlanan TV dizilerinin yayın süresi de çok kısaydı. Genelde diziler 30 dakika veya 1 saatlik sürelerden oluşuyordu.

Şimdilerde ekrana gelen diziler ise 3 ve 4 saat gibi sürelerden oluşmakta. Bu durum seyircileri de çoğu zaman sıkıyor. 

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