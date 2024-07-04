10 Yaş Üstü Otomobili Olanları Rahatlatacak Gelişme! Tersine Döndü...

Özellikle 10 yaş ve üzeri araçlara olan ilginin artması bekleniyor. Uzmanlara göre, "Eski" olarak adlandırılan araçlara olan talebin artmasında etkili olan faktörlerden biri de cazip fiyatlar olarak karşımıza çıkıyor.

Piyasadaki bu hareketliliğin, otomobil sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunacağı düşünülüyor. Özellikle bütçe dostu olan bu araçlar, ekonomik açıdan avantajlı bir seçenek oluşturabilir. Bu durumun, ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğe yol açması bekleniyor.

Karar.com'daki habere göre; İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk bu ay ve sonrasında hareketlenecek. Bunda en fazla rağbeti ise 10 yaş ve üstü araçlar görecek. Uzmanlar "Eski diye tabir edilen araçlara ilgi giderek artacak. Bunda fiyatların cazip olması etken olacak" dedi.



Aracı olmayan her ailenin rüyasını ikinci el de olsa sahibi olacakları araçlar süslüyor. Aileler "Bir arabamız olsun. Eski de olsa ayağımızı yerden kessin. Eşe dosta rahat gideriz. Bozulursa da bütçemize uygun olan bu araçları tamir ettiririz. Toplu ulaşıma vereceğimiz parayla yakıt koyup kapının önüne kadar gideriz" diye düşünüyor.

İkinci el araç alacakların çoğunda marka takıntısı bulunmuyor. Aracın düşük vergi grubunda bulunması, az yakıt tüketmesi ve fiyatının uygun olması tercih sebebi oluyor. Bunlara bir de parça fiyatlarını ekleyebiliriz. Bir çok kişi parçacılara giderek triger seti, baskı balata, ön takım fiyatlarını alıyor. Sonra da diğer markalarla karşılaştırıyor. En ucuz parçaya sahip olan araçlar tercih ediliyor.

VEGA Otonomi Başkanı ve Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği (SİMAS) Başkanı Gökhan Çalışkan, 10 yaş ve üzeri otomobillere olan talebin arttığını ifade etti.

Çalışkan, "Sıfır araçlarda yapılan kampanya ve indirimler sıfır araç almak isteyenlere cazip imkanlar sunuyor. Ancak, yüksek faiz oranları ve krediye erişim zorluğu nedeniyle, alıcılar model yükseltmek yerine model düşürme eğiliminde" dedi.

Çalışkan, "Yüksek faiz oranları, krediye erişim zorluğu sıfır araç alım kararlarının hayata geçirilmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle, tüketiciler 10 yaş ve üzeri araçlara yöneliyor. Aracın yaşı ve kilometresi arttıkça bakım masrafı yükseliyor olsa da, bu durum alıcıları düşük model araçlardan uzaklaştırmıyor" dedi.

Çalışkan, önümüzdeki dönemde de 10 yaş ve üzeri araçlara olan talebin devam edeceğini öngördüklerini belirtti.



İkinci el bir araç almayı düşündüğünü belirten bir vatandaş "Bayramda fiyatlar çok yüksekti. Bayramdan sonra düştü. Şu günlerde de dip seviyesinde. Fiyatların yükseleceği herkes biliyor. Ben de eşim ve 2 çocuğumla bir araç almaya karar verdik. Triger zinciri değişecek bir araç buldum. Triger setinin fiyatı 1300 TL. Diğer araçların yanında sudan ucuz. Büyük olasılıkla aracı alacağım. Kilometresi 370 bine dayanmış ama tercihim bu araç olacak" dedi.

Aracını satmak için ikinci el pazarına getirdiğini söyleyen bir vatandaş da "Bakan çok alan yok. Birkaç kişi alıcı oldu. Yakıt tüketiminden, parça fiyatlarına kadar herşeyi sordular. Dolu vuruklarına takıldılar. Taksi çıkması olmadığını da ifade ettim. Tamircisini getirmeye gitti. Bugün satış yapabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Karar.com