Karadut Reçeli Yapmanın Yolu. 1 Yıl Boyunca Bozulmaması İçin Böyle Hazırlanmalı

Karadut reçeli yapmak, lezzetli ve sağlıklı bir alternatif oluştururken aynı zamanda uzun süre tazeliğini koruması gereken bir süreçtir. Bu yazımızda, karadut reçelinin 1 yıl boyunca bozulmadan nasıl saklanabileceği ve hazırlanabileceği konusunda detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Karadut Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

1 kg karadut

4 su bardağı toz şeker (680 g)

1 tatlı kaşığı limon suyu



Karadut reçelinin tarifi

Karadutları yıkayarak suyunu süzelim ve bıçak yardımı ile sap kısımlarını keselim.

Bir tencereye alalım, üzerine toz şeker ekleyerek 5 saat bekletelim. Bu sürede şekerler yavaş yavaş erimeye başlar.

Ardından tencerenin kapağını açalım, karıştırdıktan sonra ocağa alarak orta ateşte kaynamaya bırakalım. Şerbeti reçel kıvamı almaya başlayıncaya kadar kaynatılır.

Reçelimiz kaynamaya başladığında kaşık yardımı ile üzerindeki köpükleri alalım. Dutların erimemesi için çok uzun süre kaynatılması önerilmez (yaklaşık yarım saat). Bu arada dutların dağılmaması için de çok fazla karıştırmamaya, karıştırırken de dikkatli olmaya özen göstermelisiniz.

Yarım saat kaynayan reçelin içerisine limon suyu ekleyelim ve 5 dakika daha kaynatarak ocaktan alalım.

Kaynar halde kavanoza boşaltılıp kapağını sıkıca kapatalım.

Kendi el emeğinizle hazırlayacağınız karadut reçeli, marketlerdeki hazır reçellerden çok daha lezzetli olacak ve sağlıklı bir alternatif sunacaktır. Deneyin, pişman olmayacaksınız!

Karadut reçeli, bu şekilde hazırlandığında 1 yıl boyunca bozulmadan saklanabilir. Ancak reçel kavanozları güneş ışığı almayan ve serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Ayrıca kavanozların steril olmasına ve kapaklarının sıkıca kapatılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Kaynak: nefisyemektarifleri.com, youtube.com