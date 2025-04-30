SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam

EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK? ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayının da emekliler için oldukça önemli olacağı belirtiliyor. 3 Temmuz’da açıklanacak olan 6 aylık enflasyon oranına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş artışlarını alacak. Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17-18 bandında olması bekleniyor. Zamlı maaş ödemeleri ise 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Ağustos ayında ise memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme süreci başlayacak. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak maaş zamlarının yanı sıra sosyal ve mali haklar da bu süreçte belirlenecek.