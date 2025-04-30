Altın Yatırımı Yapanlara 48 Saat Uyarısı! İslam Memiş Açıkladı Hazır Olun

ALTINDA DAR BANTTA HAREKET SÜRÜYOR

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altının 3 bin 300 - 3 bin 360 dolar aralığında sıkıştığını belirtti. Kısa vadede ons altının 3 bin 90 dolara ve hatta 3 bin doların altına gerileme ihtimalinin bulunduğunu dile getiren uzman, yatırımcıların bu süreçte beklemede kalmasının faydalı olacağını aktardı. Gram altının ise yurt içinde 4 bin 110 - 4 bin 160 TL aralığında işlem gördüğünü, şu anda 4 bin 145 TL seviyesinde bulunduğunu ve geçtiğimiz hafta 4 bin 300 TL’ye kadar yükseldiğini hatırlattı.