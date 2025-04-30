Altın Yatırımı Yapanlara 48 Saat Uyarısı! İslam Memiş Açıkladı Hazır Olun
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin finansal piyasalarda yön değişikliğine neden olabileceğini belirtti. Memiş, haftanın son işlem gününe kadar piyasaların sakin bir seyir izleyebileceğini, ancak verinin ardından yeni bir trend oluşabileceğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da satış baskısının sürdüğünü belirten Memiş, endeksin 9 bin puanın altına gerilemesi durumunda yatırımcılar için alım fırsatının oluşabileceğini söyledi. Dolar/TL kurunun 38,4 seviyesinde dengelendiğini kaydeden Memiş, doların kısa vadede 39 lira seviyelerine çıkabileceğini ancak bir yatırım aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.
ALTINDA DAR BANTTA HAREKET SÜRÜYOR
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altının 3 bin 300 - 3 bin 360 dolar aralığında sıkıştığını belirtti. Kısa vadede ons altının 3 bin 90 dolara ve hatta 3 bin doların altına gerileme ihtimalinin bulunduğunu dile getiren uzman, yatırımcıların bu süreçte beklemede kalmasının faydalı olacağını aktardı. Gram altının ise yurt içinde 4 bin 110 - 4 bin 160 TL aralığında işlem gördüğünü, şu anda 4 bin 145 TL seviyesinde bulunduğunu ve geçtiğimiz hafta 4 bin 300 TL’ye kadar yükseldiğini hatırlattı.
GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Gümüş fiyatlarına da değinen Memiş, ons gümüşün 33,24 dolara kadar çıktığını ve altına kıyasla daha güçlü bir seyir izlediğini ifade etti. Altın/gümüş rasyosunun 99,57 seviyesine gerilediğini belirten uzman, ons gümüşte 32,80 - 33,80 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Gram gümüşün ise 41 liranın üzerinde işlem gördüğünü ve yıl sonuna kadar 45 - 50 lira aralığının hedeflendiğini dile getirdi.
PİYASALARDA TREND KIRILIMI BEKLENİYOR
İslam Memiş, cuma günü saat 15.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda belirleyici olacağını vurguladı. Memiş, bu veri sonrasında piyasalarda ya yukarı ya da aşağı yönlü bir trend kırılımı yaşanabileceğini belirterek, yatırımcıların temkinli davranması gerektiği uyarısında bulundu.