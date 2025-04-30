Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu: Fiyatı 1 Günde Tam Yüzde 450 Birden Zamlandı

Avrupa, geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük elektrik kesintisiyle adeta durma noktasına geldi. İspanya başta olmak üzere Portekiz ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede elektrikler kesildi, hayat felç oldu. Sağlık hizmetlerinden ulaşıma, iletişimden günlük ihtiyaçlara kadar birçok alanda ciddi aksamalar yaşanırken, enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma da rekor seviyelere ulaştı. İspanya’da elektrik fiyatlarının sadece bir gün içinde yüzde 450 oranında zamlandığı bildirildi.