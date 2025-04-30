Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu: Fiyatı 1 Günde Tam Yüzde 450 Birden Zamlandı
Avrupa'da elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirdi. İspanya ve çevre ülkeleri etkileyen büyük çaplı enerji krizinin ardından, sadece bir günde elektrik fiyatlarına yüzde 450 zam geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa, geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük elektrik kesintisiyle adeta durma noktasına geldi. İspanya başta olmak üzere Portekiz ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede elektrikler kesildi, hayat felç oldu. Sağlık hizmetlerinden ulaşıma, iletişimden günlük ihtiyaçlara kadar birçok alanda ciddi aksamalar yaşanırken, enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma da rekor seviyelere ulaştı. İspanya’da elektrik fiyatlarının sadece bir gün içinde yüzde 450 oranında zamlandığı bildirildi.
ELEKTRİK ŞEBEKELERİ 5 SANİYEDE ÇÖKTÜ
İspanyol yetkililer, ülke genelinde yaşanan kesintinin yalnızca 5 saniye içinde elektrik şebekesinin yüzde 60’ını devre dışı bıraktığını açıkladı. Krizin nedenine dair net bir açıklama yapılmazken, ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden El Mundo, olay sonrası enerji fiyatlarının fahiş oranda arttığını duyurdu.
ENERJİ İHRACATI ASKIYA ALINDI
Kesintinin ardından bölgesel etkiler hızla kendini gösterdi. Komşu ülke Portekiz, İspanya ile yürüttüğü enerji alışverişini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu karar, olası yeni risklere karşı alınan önleyici bir tedbir olarak değerlendirildi.
ULAŞIM SİSTEMİ DE DERİNDEN ETKİLENDİ
Krizin ulaşıma etkisi de oldukça büyük oldu. İspanya’nın demiryolu taşımacılığı şirketi Renfe, Madrid, Valensiya, Bask Bölgesi ve kuzeydeki birçok bölgede banliyö tren seferlerini yeniden başlatmış olsa da bazı hatlarda hala aksaklıklar yaşanıyor. Barcelona çevresindeki Rodalies de Catalunya hatlarında tren seferleri kademeli olarak devam ederken, Endülüs bölgesinde ise normale dönüş büyük ölçüde sağlandı.
İSPANYA'DA GÜVENLİK ZİRVESİ YAPILDI
Olayın ardından İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Ulusal Güvenlik Konseyi’ni beşinci kez olağanüstü toplantıya çağırdı. Moncloa’da gerçekleşen toplantıda, benzer bir kriz yaşanmaması adına alınacak önlemler ele alındı.
Elektrik kesintisinin teknik nedenleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan olay enerji altyapısının kırılganlığını bir kez daha ortaya koydu. Hem İspanya hem de Portekiz'de yaşanan bu büyük çaplı kesinti, Avrupa'nın enerji arz güvenliğini yeniden sorgulatmaya başladı.