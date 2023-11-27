Müge Anlı hakkında RTÜK'e şikayet... Gerekçe: Kadına şiddete övgü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında kadına yönelik şiddetin övüldüğü, teşvik edildiği ve meşrulaştırıldığı gerekçesiyle Üst Kurul’a başvurarak yaptırım uygulanmasını talep etti.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, ATV’de yayınlanan ve Müge Anlı’nın sunduğu “Tatlı Sert” programınıÜst Kurul’a şikayet etti. Taşcı, Anlı’nın programda kadına yönelik şiddeti övdüğü, teşvik ettiği ve meşrulaştırdığı iddiasıyla yaptırımda bulunulmasını istedi.

Taşcı’nın RTÜK Başkanlığı’na sunduğu şikayet dilekçesi şöyle:

“ATV logolu yayın kuruluşunda sunuculuğunu Müge Anlı’nın yaptığı, ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ isimli program faili meçhul cinayetler ve kayıp dosyalar gibi farklı temalarla hafta içi her gün Saat:10.00’da ekrana getirilmektedir. 23 Kasım 2023 Perşembe günü yayınlanan programda, sunucu Müge Anlı, Denizli’de yaşanan bir cinayet ile ilgili yorumlar yapmakta, konu ile bağlantılı olan bir şahsı da telefon bağlantısı aracılığıyla stüdyoya dâhil etmektedir. Telefon görüşmesi sırasında karşılıklı iletişim kurduğu kişiye; (10:25:45) ‘Bunu yayında söylemek belki doğru değil ama ben içimden geçeni, doğruyu söyleyeyim: Ben o kadını öldürmek için zaman kollarım be! Yani sol yanım dediğim adam eve başka bir kadın getirecek. Bana nikâh kıymamış, üç çocuğuma rağmen; gidecek o 2 çocuklu kadına nikâh kıyacak, benim evime getirecek. 'Hatice’m Hatice’m' diyecek. Ben onu öldürürüm bir şekilde. Yani 'Ben öyle bir kadın mıyım, böyle bir kadın mıyım?' diyorsun da, bunun kadınlıkla alakası yok. Ben sana ilk içimden geçeni söylüyorum’ şeklinde söylemlerde bulunmuştur.

“MÜGE ANLI’NIN YUKARIDA AKTARILAN SÖZLERİ AÇIKÇA, BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞILDIĞINDA ÖLDÜRMENİN HAKLI BİR EYLEM OLACAĞINI YANSITMAKTA VE AÇIKÇA ŞİDDETE ÖZENDİRMEKTEDİR”

Bahsi geçen yayın ‘gündüz kuşağı’ programları olarak anılmakta ve hafta içi her gün Saat:10.00’da ekrana getirilmektedir. Sunucu Müge Anlı’nın yukarıda aktarılan sözleri açıkça, böyle bir durumla karşılaşıldığında öldürmenin haklı bir eylem olacağını yansıtmakta ve açıkça şiddete özendirmektedir. Suça teşvik içeren ve suç işlemeyi meşru hale getiren bu sözler, sunucu tarafından tam bir özgüven içerisinde söylenmiş ve bu söylemlerini meşrulaştırmaya çalışan ifadelerle de desteklenmiştir.

“ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN AHLAKİ GELİŞİMLERİNE ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTE OLDUĞU DA DÜŞÜNÜLMEKTEDİR”

Bahsi geçen yayından bir gün sonra 24.11.2023 tarihinde sunucu Müge Anlı, gelen tepkilere cevap olarak (12:09:48) ‘Şimdi burada yine tekrarlıyorum. Yine ne diyorsam aynı şeyi söylüyorum. Kafamı da kessen aynı şeyi söylerim. Şimdi bakın bu bir sohbet programı değil. Burada şimdi birisi karşıma gelip de Müge senin üzerine kuma getirilse ne yaparsın dese 'Niye getirilsin ki kardeşim, benim öyle bir yaşam tarzım yok derim' şeklinde yorumlarına devam etmekte ve söylemlerini destekleyici ifadeleri kullanmaya, öldürme eylemini haklı gerekçelere dayandırdıktan sonra gururlu bir eylem olarak düşünülmesine dair bir tavır yansıtmıştır.

Bir kadının hangi gerekçelerle ve hangi duygularla diğer kadını öldürmeye yeltenebileceğine ve haklı gerekçelere dayandırmaya çalışabileceğine dair söylemler içeren bu ifadelerin; çocukların ve gençlerin ekran başında olabileceği saatlerde yayınlanmış ifadeler olmasıyla birlikte çocukların ve gençlerin ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek nitelikte olduğu da düşünülmektedir.

“RTÜK’ÜN HEM ÖNCELİKLİ GÖREVİ, HEM DE KADIN, ÇOCUK AYIRT ETMEKSİZİN 84 MİLYON YURTTAŞA KARŞI TOPLUMSAL BİR SORUMLULUĞUDUR”

Ülkemizde neredeyse her gün kadın şiddetinin ve cinayetinin yaşandığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda bir televizyon kanalının canlı yayınında, ‘kadına şiddet’ çağrısı ve övgüsünün toplumda yaratacağı etki görmezden gelinemez. Özellikle televizyonların kadın cinayeti ve şiddetine karşı daha temkinli bir dil kullanması beklenirken sunucunun ifadelerinin açıkça yasada belirtilen yayın ilkelerine aykırılığı tartışmasızdır. Ayrıca televizyon yayınlarının insanların davranışları üzerindeki etkileri de dikkate alındığında şiddete karşı çıkması gerekenlerin şiddete methiyeler düzmesi ve bunu da meşrulaştırmasına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gözlerini ve kulağını kapatamaz. Bu Anayasal bir Üst Kurul olan RTÜK’ün hem öncelikli görevi, hem de kadın, çocuk ayırt etmeksizin 84 milyon yurttaşa karşı toplumsal bir sorumluluğudur. RTÜK’ün bu toplumsal sorumluluktan kaçması düşünülemez. Bu yayın içeriğinin Üst Kurulda değerlendirilmemesi, görmezden gelinmesi önümüzdeki süreçte benzer yayınlar için de cesaret verici olacaktır.

“ÜST KURUL TOPLANTISINDA GÜNDEME ALINMASINI ARZ EDERİM”

RTÜK’ün özel yasası da tüm bu ifadeleri yayın ihlali ve ‘suç’ olarak düzenlemektedir.

Programcının sözlerine bir bütün olarak bakıldığında ve ertesi günkü programda da suçu meşru, suçluyu haklı gösteren, suça teşvik eden ifadelerindeki ısrarcı tutumu Üst Kurulun ilgili uzmanları tarafından 6112 Sayılı Kanunun 8/1/g fıkrasındaki yayınları ‘suç işlemeyi’ öğretici nitelikte olamayacağı, (ş) bendindeki 2şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamayacağı’ ayrıca 8. maddenin 2. fıkrasındaki ‘çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimine zarar verebilecek türden içerik taşıyan programların’ yayınlanamayacağı ilkeleri ışığında ivedilikle değerlendirilerek raporlaştırılması ve ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınmasını arz ederim.”