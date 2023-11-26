Kara para konuşulacak: İşte Mevzular Açık Mikrofon'un yeni konukları

Oğuzhan Uğur, hemen hemen her bölümüyle dikkat çeken Mevzular Açık Mikrofon'un yeni bölüm konuklarını duyurdu.

"Kara Para" başlıklı 18. bölümde, kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın davasını yakından takip eden isimlerden gazeteci Murat Ağırel ve Emrullah Erdinç ile birlikte avukat Feyza Altun konuk olacak.