Exxen ve ExxenSpor'a zam geldi: İşte yeni fiyatlar!

Exxen ve ExxenSpor aboneliklerine zam yapıldı. Yapılan zamla En düşük paket olan reklamlı abonelik 99.90 TL oldu.

Exxen ve ExxenSpor'a zam geldi: İşte yeni fiyatlar!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine zam yapıldı. Daha önce Ocak, Nisan ve Ağustos aylarında da abonelik ücretlerine zam yapılan platformda ücretler dördüncü kez arttı.

Son zamla birlikte reklamlı aylık paket 99.90 TL, reklamlı yıllık paket ise aylık olarak 83.00 TL oldu. Reklamsız paket aylık 137.90 TL, reklamsız yıllık pakette ise aylık 115.00 TL oldu.

Exxenspor'da ise reklamlı sezonluk paket aylık olarak 185 TL'ye, reklamlı aylık paket 222,50 TL'ye, reklamsız sezonluk paket aylık olarak 217 TL'ye ve reklamsız aylık paket 260.50 TL'ye çıktı.

Reklamlı Exxen Ücreti

Aylık: 99.90 TL
Yıllık: 83.00 TL

Reklamsız Exxen Ücreti

Aylık: 137.90 TL
Yıllık: 115.00 TL

Reklamlı ExxenSpor Ücreti

Aylık: 185.00 TL
Sezonluk: 222.50 TL

Reklamsız ExxenSpor Ücreti

Aylık: 260.50 TL
Sezonluk: 217 TL.

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