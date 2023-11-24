TELE1'de sürpriz veda: Canlı yayında açıkladı

Başarılı televizyoncu Gökmen Karadağ, TELE1 ekranlarına veda ettiğini açıkladı.

TELE1'de sürpriz veda: Canlı yayında açıkladı

TELE1’de ‘Açıkça’ programını sunan Gökmen Karadağ, canlı yayında kendi kararıyla TELE1’e veda ettiğini açıkladı. Program Salim Şen’in sunumuyla devam edecek.

Karadağ vedasına dair şu açıklamayı yaptı:

“Bu benim TELE1’deki son yayınım. Ayrılma kararı benden kaynaklı. Benim mesleki olarak durumlardan dolayı aldığım bir karar. Asla editöryal bir baskı, anlaşmazlık yok. Bunlar söz konusu da olmaz. Ben de bunları kabul eden bir televizyoncu değilim. Ne TELE1 bunu yapar ne de ben… Merdan Yanardağ’a, TELE1 emekçilerine ve sizlere teşekkür ediyorum.”

TELE1'e geçtiğimiz günlerde Evren Özalkuş'da veda etmişti.

TELE1'de sürpriz veda: Canlı yayında açıkladı - Resim : 1

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